Battlefield 6 : À quelques heures de sa sortie, EA affiche sa confiance dans ses serveurs

Alors que les lancements compliqués à cause de serveurs qui ne sont pas en mesure d'accueillir tout le monde sont courant, Electronic Arts se montre confiant quant à la stabilité des serveurs de Battlefield 6. Un pari risqué, mais assumé, alors que la sortie approche à grands pas.

David Sirland veut rassurer la communauté

Should be! We are planning for that of course, and open beta helped gauge the interest as well — David Sirland (@tiggr_) October 5, 2025















Un lancement sous haute pression

PC Édition Standard → 48,99 € au lieu de 70 €, soit 30 % de réduction. Édition Phantom → 77,89 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 33,99 € au lieu de 80 €, soit 58 % de réduction. Édition Phantom → 45,49 € au lieu de 110 €, soit 59 % de réduction.

PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 92,99 € au lieu de 100 €, soit 7 % de réduction.



L'histoire de Battlefield est jalonnée de débuts chaotiques, notamment pour ses deux derniers jeux, Battlefield V et Battlefield 2042. Files d'attente interminables, serveurs instables, déconnexions à répétition... Les fans de la franchise savent que chaque lancement s'accompagne d'une part d'incertitude. Pourtant, pour, le ton semble différent et EA affiche sa confiance.Sur les réseaux sociaux,, producteur principal de Battlefield 6, a tenu à calmer les inquiétudes des joueurs. Selon lui, les serveurs « devraient être prêts » pour le jour du lancement. Une formulation prudente, mais révélatrice d'une certaine sérénité au sein du studio., qui aurait réuni plus de 20 millions de joueurs à travers le monde, dont un pic de. Un test grandeur nature qui, selon le producteur, a permis de « mesurer l'intérêt et la charge globale sur l'infrastructure » et de récolter de nombreuses et précieuses données.Durant cette phase d'essai, le studio a dû instaurer despour absorber le pic d'activité. Une décision qui, loin d'être un signe de faiblesse, témoigne d'une meilleure anticipation des problèmes rencontrés par le passé.Les retours positifs de la communauté à l'issue de cette bêta ont renforcé la confiance d'Electronic Arts, qui estime désormais que son infrastructure est prête à encaisser le lancement mondial.Quoi qu'il en soit,après une bêta saluée pour ses performances techniques et son gameplay fluide, Electronic Arts joue gros. Si Battlefield 6 le 10 octobre, sur PC, PS5 et Xbox Series, laest quant à elle prévue pour le, date à laquelle leest également attendu, selon plusieurs rumeurs, même si EA n'a encore rien dit à ce sujet, si ce n'est qu'il a été officialisé.Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :