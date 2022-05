Le prochain Battlefield ne serait pas prévu avant 2024

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Disponible depuis le mois de novembre 2021,. En cause, les nombreux problèmes et une finition qui laissait à désirer. Malgré la publication de plusieurs mises à jour majeures, le FPS n'est toujours pas conforme aux attentes des joueurs, qui n'ont d'ailleurs pas encore reçu de contenu, puisque la saison 1 n'arrivera pas avant ce mois de juin . De ce fait, et sans surprise,Bien que le studio ait déclaré vouloir reprendre un rythme de sortie tous les deux ans, cela ne semble pas être le cas. C'est en tout cas ce qu'affirme Tom Henderson , lequel a, très souvent, des informations qui se confirment avec le temps. Selon ses sources,, et qu'il faille plutôt attendre jusqu'en 2024. Une stratégie bien différente de son principal concurrent, qui publie, quoi qu'il arrive, un jeu tous les ans. Notez cependant que Call of Duty devrait sauter l'année 2023 , signifiant que nous pourrions n'avoir aucun jeu cette année-là, une première depuis plus de vingt ans.Tout cela doit cependant être pris avec précaution, puisqu'il ne s'agit que d'une rumeur. Nous en saurons davantage en temps voulu, d'ici quelques mois, au minimum.