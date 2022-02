Call of Duty 2023 serait reporté d'un an, aucun CoD l'année prochaine

SCOOP: For the first time in two decades, Call of Duty will skip a year. Activision has delayed 2023's game, made by Treyarch, to 2024, sources tell Bloomberg. It's a shocking move that will have a massive impact on the franchise and the industry. https://t.co/tiozvqB1cE — Jason Schreier (@jasonschreier) February 22, 2022

. Alors que nous sommes habitués à voir débarquer un Call of Duty par an depuis le lancement de la licence, en 2003 (excepté 2004, il y a eu deux ans entre le premier et le deuxième épisode), il semblerait que l'année prochaine, Activision ait décidé de faire l'impasse.C'est en tout cas ce que révèle le journaliste Jason Schreier, souvent très bien informé. Selon lui, et les sources de Bloomberg, la société, qui vient de se faire racheter par Microsoft,. Les explications seraient simples : les écarts entre les sorties seraient trop courts, ce qui a fait que Vanguard, dernier-né de la franchise, n'a pas pu exploiter son plein potentiel, et n'est pas considéré comme un succès (malgré de belles ventes).Jason Schreier précise par ailleurs que ce report n'a aucun lien avec le rachat de Microsoft. Cette fin d'année 2022 devrait voir débarquer Call of Duty: Modern Warfare 2 (suite de l'épisode de 2019) et Warzone 2, une nouvelle expérience pour le battle royale. Pour l'année prochaine, le jeu de Treyarch semble donc reporté, bien que rien ne soit encore officiel.Activision a tout de même précisé, en réponse à ces rumeurs, que « nous avons un programme excitant d'expériences premium et free-to-play Call of Duty pour cette année, l'année prochaine et au-delà. Nous vous partagerons plus de détails en temps voulu ». L'avenir nous dira donc si Activision va modifier ses plans, mais il semblerait, bel et bien, que l'époque des jeux premium annuels tire sa révérence très prochainement, compte tenu d'une concurrence de plus en plus solide.