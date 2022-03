EA Play Live 2022 : Aucun événement majeur organisé par EA en 2022

Pas d'EA play Live en 2022

Chaque année, Electronic Arts a pris l'habitude de nous révéler le futur de ses jeux, et certaines nouvelles productions, à l'occasion d'un événement majeur, l'EA Play Live (anciennement connu sous la simple appellation EA play). Très souvent, celle-ci avait lieu en marge de l'E3, mais avec le COVID-19, les acteurs de l'industrie ont revu leur plan. En 2021, EA nous avait proposé un show en juillet, mais pour cette année 2022, rien ne sera organisé.En effet, malgré divers jeux en développement, dont Dragon Age 4 et Mass Effect 5 pour ne citer qu'eux,, probablement pour se concentrer sur ses projets. Dans un communiqué envoyé à IGN , le studio précise que « cette année les étoiles ne s’alignent pas assez pour qu’on puisse tout vous montrer en un seul rendez-vous. Nous avons des projets passionnants qui se passent dans nos studios à la renommée mondiale, et nous vous en dirons plus cette année lorsque le moment sera venu. »Comme vous l'aurez compris, cela ne veut pas dire qu'EA ne nous partagera aucune information cette année,. Cela a d'ailleurs été récemment le cas avec le remake de Dead Space.En plus des jeux cités, nous pourrions également avoir un premier aperçu d'un des nouveaux jeux Star Wars sur lesquels travaille EA , le futur d' Apex Legends , de Battlefield 2042 ou encore quelques surprises. Nous en saurons un peu plus ces prochains mois.