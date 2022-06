Battlefield : Le prochain titre devrait proposer une Campagne

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le dernier opus Battlefield,, connaît des hauts et des bas depuis son lancement officiel. D'ailleurs, EA et DICE tentent de rectifier le tir en déployant diverses mises à jour. À ce sujet, l'éditeur du jeu a, récemment, déclaré qu' une « importante équipe » travaillait actuellement sur Battlefield 2042 afin d'améliorer l'expérience de jeu.Or, en parallèle, il semblerait que EA réfléchisse déjà au prochain titre Battlefield. En effet, d'après une offre d'emploi publiée sur le site Carrières de l'éditeur et mise en évidence par le compte Twitter BFBulletin , EA serait à la recherche d'un « design director » pour le studio Battlefield Seattle. Selon le descriptif disponible sur ladite offre d'emploi, la personne en charge devra être capable « d'adopter les principes fondamentaux de la licence Battlefield et de s'assurer qu'ils soient intégrés à travers une campagne solo ».Ainsi, il se pourrait bien que le prochain opus Battlefield propose un mode Campagne. Bien évidemment, EA n'a pas encore communiqué officiellement à ce sujet. Nous vous invitons donc à prendre ces informations avec un peu de recul. D'autant plus que cette offre d'emploi signale que le poste est à pourvoir depuis le mois de février.Finalement, rappelons que la Saison 1 de Battlefield 2042 est disponible depuis le début du mois de juin, sur toutes les plateformes de jeu concernées. Nous vous présentions les nouveautés, introduites via cette première saison, dans un article dédié

