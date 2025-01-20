Le prochain Battlefield devrait sortir en octobre, et serait très différent

EA et DICE devraient bel et bien sortir le nouveau Battlefield cette année, lequel offrirait une expérience bien différente de ce que nous connaissons.
Pour le moment, nous n'avons qu'une seule image pour le nouveau Battlefield. Pas encore de nom, de bande-annonce, ni de sortie. Mais EA et DICE ne devraient pas tarder à nous en dire plus, puisqu'une nouvelle rumeur nous donne une fenêtre de lancement encore plus précise
.
Battlefield devrait sortir en octobre
Cette information n'est, évidemment, pas surprenante étant donné que les derniers épisodes de la licence sont sortis dans ce laps de temps (Battlefield V est sortie en novembre, parce qu'il a été reporté à la dernière minute).
C'est l'utilisateur du réseau social BlueSky Rizible, un ancien de DICE, maintenant chez Amazon Gales, qui donne quelques informations à ce sujet. Mais en plus d'annoncer une sortie en octobre 2025, celui-ci explique que le jeu sera bien différent des anciens opus
. Pourquoi ? Parce que l'effectif a changé.
The Battlefield section from EA's Investor's Day has started to generate sparks of hype for the new game. It'll certainly be different, because 98% of the people who made previous Battlefield games have left EA. Let me explain how DICE imploded and this new crew is trying to build things back up...
— Rizible (@rizible.bsky.social) 18 janvier 2025 à 08:40
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En effet, selon lui, 98 % des développeurs qui ont travaillé sur les derniers Battlefield ont quitté Electronic Arts et DICE
, ce qui a permis d'apporter une nouvelle vision des choses et d'entreprendre de potentiels changements pour la franchise.
Le fait que certains jeux aient récemment sous-performé par rapport aux attentes a aussi motivé les décideurs à changer d'état d'esprit, et même de recruter de nouvelles personnes, comme Byron Beede, ancien manager général chez Call of Duty, qui est devenu le directeur de la marque Battlefield.
Espérons que les informations officielles arrivent rapidement, afin de faire monter la température comme il se doit au sein de la communauté, qui attend beaucoup de ce Battlefield, après l'échec de 2042
.
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