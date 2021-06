Battlefield 2042 : Bots, modes de jeu, spécialistes, EA nous donne plus d'informations

La première nouvelle, et pas des moindres, est qu' il y aura des bots dans les parties . Soit pour les nouveaux joueurs ou ceux qui veulent jouer en solo, soit pour de la coopération contre l'IA, soit pour combler les parties, comme de nombreux jeux multijoueur ces dernières années.

Les armes pourront être changées en plein combat grâce au « Système Plus ».

Pour le mode Conquête, les cartes seront divisées en zones, appelées « Clusters » lesquelles possèdent plusieurs points à contrôler. Dominer tous les points de la zone vous donne le cluster.

Il sera possible de faire apparaître des véhicules à certains endroits de la carte.

Les passes de combat n'offriront que des cosmétiques et les armes, cartes ou autres nouveautés seront disponibles gratuitement pour les joueurs durant la première année.

Nous avons découvert, lors de l'E3, une séquence de gameplay de Battlefield 2042 , quelques jours à peine après avoir été révélé aux yeux du grand public. EA et DICE n'ont pas attendu longtemps avant de nous communiquer des détails supplémentaires, puisqu'ils ont organisé un « Briefing », permettant d'en savoir un peu plus sur certains aspects du jeu.Si vous n'avez pas suivi la session ou n'avez pas le temps de regarder la vidéo, d'une durée d'une heure, voici ce qu'il faut retenir de l'intervention des développeurs :Nous aurons très vite de nouvelles informations à propos de, étant donné que DICE et EA nous donnent rendez-vous lors de l'EA Play Live, qui aura lieu ce 22 juillet.Pour rappel,arrivera le 22 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.