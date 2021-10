Battlefield 2042 : « Tolérance zéro » pour les tricheurs, selon DICE

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 45,99 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction.

Battlefield V, comme une grande partie des jeux de tir multijoueur, est victime, encore aujourd'hui, de nombreux tricheurs, qui gâchent tout simplement la partie des autres joueurs, qu'ils soient d'ailleurs dans l'équipe adverse ou non. Malgré la plainte de la communauté, EA et DICE n'avaient pas trop réagi sur le dernier opus, laissant un champ libre aux tricheurs, d'autant que le système de signalement n'était pas au top.Dans une publication sur le site officiel, les développeurs sont revenus sur l'expérience proposée par, qui se veut plus juste et surtout plus saine. Dans un premier temps, le studio conseille à tous les joueurs de signaler les comportements déplacés, quelle qu'en soit la raison. Dans un second temps, il explique que, basée sur « un principe de tolérance zéro ».Pour cela,. De plus, pour garantir un faible taux de récidive, EA et DICE appliqueront un bannissement permanent sur toutes les plateformes, même si le tricheur n'est détecté que sur une seule. Un ban matériel et IP peut également se faire. En prime, il n'y aura aucun avertissement et aucun ban temporaire. D'ailleurs, EAC sera mis en place dès la bêta, organisée du 6 au 10 octobre La sortie deest pour rappel programmée pour ce 19 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series le 22 octobre 2021. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà le précommander en faisant quelques économies grâce à notre partenaire