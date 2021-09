Battlefield 2042 : Les dates de la bêta ouverte dévoilées

Quand aura lieu la bêta ouverte de Battlefield 2042 ?

5 octobre → ouverture du prétéléchargement.

→ ouverture du prétéléchargement. 6 octobre → ouverture de la bêta pour tous les joueurs ayant précommandé le jeu ou étant membres EA Play.

→ ouverture de la bêta pour tous les joueurs ayant précommandé le jeu ou étant membres EA Play. 8 octobre → ouvert à tous les joueurs.

Quel contenu pour la bêta ouverte ?

Comment jouer à la bêta ouverte de BF 2042 ?

Même si a été repoussé, la communauté pourra très prochaine découvrir ce nouvel opus par le biais d'une bêta ouverte. Tout du moins une partie. Electronic Arts a en effet communiqué, tout en expliquant son fonctionnement. Elle sera bien entendu ouverte à tous les joueurs, quels qu'ils soient. Initialement, cette bêta devait avoir lieu fin septembre, mais suite au report du FPS d'un mois, celle-ci prendra lieu en octobre. Assez rare pour être signalé, elle n'aura pas lieu durant un week-end, mais en pleine semaine, du mercredi au samedi. Sachez qu'une période réservée à celles et ceux ayant précommandé le jeu est mise en place. Voici en détail l'organisation de cette bêta ouverte. Dans la foulée, EA a précisé le contenu. Bien évidemment, l'accès sera limité puisque le but n'est pas forcément que les joueurs découvrent les nouveautés, mais plutôt de tester plusieurs points, dont les serveurs et la capacité à supporter 128 joueurs sur next-gen et PC. De ce fait, seul le mode Conquête sera débloqué, uniquement sur la carte orbital, située en Guyane, que vous pouvez apercevoir dans la bande-annonce ci-dessous. Quatre spécialistes seront également jouables. Étant donné que la bêta sera disponible (Origin, Steam et Epic sur PC), pour accéder à la bêta, dès le 8 octobre. Si vous avez précommandé le jeu, il vous suffit d'entrer le code que vous avez préalablement reçu pour y accéder. N'hésitez pas à vérifier les configurations PC, pour être sûr qu'il tienne la route. Pour conclure, aucun abonnement au PS Plus n'est demandé, mais un abonnement au Xbox Live Gold est obligatoire. La sortie de Battlefield 2042 est pour rappel programmée pour ce 19 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.