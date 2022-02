Battlefield 2042 : Son lancement désastreux serait dû à Halo Infinite et au COVID-19, selon EA

PC Édition Standard → 30,98 € au lieu de 59,99 €, soit 48 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Depuis sa sortie officielle, en novembre 2021, Battlefield 2042 a du mal à convaincre les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, la communauté a très vite abandonné le jeu, à cause des nombreux problèmes rencontrés. À tel point que EA l'a reconnu et explique cela en mettant en cause deux éléments. Au cours de cette semaine, la directrice des studios EA, aurait organisé un forum afin de discuter de la réception et du lancement de Battlefield 2042. C'est XFire.com qui a dévoilé un récent rapport à ce sujet. Dans celui-ci et durant ce forum organisé. Ce qui est fort possible, car le multijoueur de l'exclusivité Microsoft était fortement attendu et a débarqué quelques jours avant la sortie officielle de Battlefield 2042. Par ailleurs, et sans surprise. Le travail à domicile aurait été très difficile durant le développement de ce nouvel opus Battlefield. Pour autant, et malgré une pétition circulant sur la Toile demandant le remboursement du jeu, EA compte bien rectifier le tir et ils se disent « pleinement engagés » à améliorer Battlefield 2042. Pour rappel, est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.