Battlefield 2042 présente Hazard Zone, son mode de survie en équipe

En plus de proposer ses modes habituels, tels que le match à mort par équipe ou encore Conquête, deux autres modes majeurs et indépendants seront disponibles dans. Si nous avons déjà eu le droit à une première présentation de Battlefield Portal , qui permettra aux joueurs de créer ses propres règles, en retrouvant également des cartes des anciens opus,Electronic Arts avait coché la case de ce 14 octobre pour nous faire une présentation de ce mode, dont certaines rumeurs avançaient que nous allions affaire à un battle royale. Heureusement pour certains, il n'en est rien. En tout cas, nous ne sommes pas un dans un battle royale pur et dur, comme peuvent l'être Apex Legends ou PUBG. Ici, l'expérience se veut moins compétitive, bien que plusieurs équipes de quatre joueurs doivent se battre pour remporter la partie.Le but est relativement simple.Contrairement aux BR, aucun loot ne sera disponible sur la carte, tout se jouera avant la partie,. Pour gagner, il ne faut pas être le dernier survivant, mais s'échapper de la zone.Seules deux escouades pourront donc remporter la partie, alors que six seront au départ sur Xbox One et PS4 (24 joueurs), contre huit sur PC, PS5 et Xbox Series (32). Une partie dure environ 15 à 20 minutes. Autre point important à préciser, des PNJ seront également présents pour vous mettre des bâtons dans les roues.En remportant une partie d'Hazard Zone, vous mettrez la main sur de belles récompenses, dont des crédits qui vous permettront d'améliorer votre set de départ lors de la partie suivant.Vous pouvez voir la bande-annonce d'ci-dessous, avec plus de détails donnés par Wisethug., disponible sur PC, PlayStation et Xbox dès le 19 novembre. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà le précommander en faisant quelques économies grâce à notre partenaire