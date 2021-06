Battlefield 2042 partage sa date de sortie

Quand sort Battlefield 2042 ?

Image via BF_Nation

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

À l'occasion de la révélation de Battlefield 2042, par le biais d'un trailer de cinq minutes, EA et DICE ont également partager la date de sortie du jeu, sans qu'elle n'apparaisse toutefois à la fin de la bande-annonce. Le rendez-vous est donné pour la fin d'année, comme attendu, en octobre.Les leaks avaient annoncé une sortie pour le 15 octobre, il faudra patienter une semaine supplémentaire, puisque nous pourrons nous lancer dans l'expérience, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Dans ce nouvel épisode, aux allures futuristes et dystopiques, les joueurs pourront prendre part à des combats où 128 joueurs s'affrontent, dans des cartes d'une taille jamais vue. Plusieurs modes inédites feront leur apparition, dont les modes Hazard Zone et un dont le nom est inconnu, qui seront présentés d'ici peu de temps. Lors de son lancement en octobre, sept cartes seront jouables, allant de l'Antarctique à l'Égypte en passant par Singapour et la Guyane française, pour des paysages aussi divers que variés.Un aperçu est d'ailleurs visible dans le trailer d'annonce, à retrouver ci-dessous.Nous apprenons aussi queaccueillera des spécialistes, personnages ayant des capacités qui leur sont propres, alors que les armes pourront être modifiées sur le champ de bataille même, permettant de modifier sa tactique à tout moment et s'adapter à l'adversaire.Enfin,sera encore plus axé vers le jeu en tant que service, puisqu'il proposera des saisons, d'une durée de trois mois, chacune ayant son Passe de combat et du contenu qui lui est propre. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site officiel Les développeurs continueront de nous en dire plus à propos deau fur et à mesure que nous nous rapprocherons de la sortie du jeu, prévue, pour rappel, le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour les précommandes, nous vous avons fait un récapitulatif ici