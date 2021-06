Battlefield 2042 montre son gameplay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Suite à la grande révélation de Battlefield 2042 plus tôt dans la semaine, Electronic Arts et DICE avaient donné rendez-vous à la communauté pour présenter le gameplay du futur jeu de la franchise.Comme vous pouvez le voir, l'essence même de la franchise semble être présente et les joueurs ne seront pas énormément déboussolés. Les affrontements seront encore plus intenses sur des cartes qui n'auront jamais été aussi grandes,. Qui plus est, les joueurs pourront profiter de véhicules tous aussi impressionnants et dangereux les uns que les autres. Rappelons que, pour la première fois, des spécialistes seront de la partie, chacun ayant des capacités qui leur sont propres.Bien qu'émanant d'une version pré-alpha,. Nous aurons l'occasion d'en voir un peu plus au cours des prochains mois, étant donné que la sortie de Battlefield 2042 est prévue pour le 22 octobre 2021, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Malheureusement, aucun mode campagne ne sera de la partie