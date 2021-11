PC Édition Standard → 46,49 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 63,29 € au lieu de 79,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Gold → 79,49 € au lieu de 99,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Ultimate → 95,39 € au lieu de 119,99 €, soit 21 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Depuis la sortie de, ce 19 novembre, de nombreuses critiques ont été émises à son sujet, la plupart n'étaient pas positives. Entre l'optimisation à revoir, les problèmes en jeu et des armes jugées trop fortes (entre autres),, qui fait son retour après trois ans d'absence.Bien évidemment, tout n'est pas à jeter, d'autant plus qu'EA et DICE travaillent actuellement pour améliorer l'expérience et faire en sorte que les soucis remontés soient corrigés au plus vite. D'ailleurs, les développeurs ont récemment pris la parole , pour indiquer qu'une mise à jour serait déployée ce 25 novembre (patch notes à retrouver ici ) et qu'une autre, plus importante, arriverait au début du mois de décembre. En parallèle, le studio s'est également réjoui de ce succès, où « des millions de joueurs » ont tenté l'expérienceau moins une fois, rajoutant même que ces derniers sont « presque deux fois plus nombreux à ce stade que lors de notre dernière sortie ».Il faudra patienter pour avoir des chiffres plus précis, mais avec ces paroles,. Il faut dire qu'après trois ans d'absence, une multitude de joueurs étaient impatients de pouvoir profiter d'un nouveau jeu de la franchise, surtout que le suivi de Battlefield V s'était arrêté assez vite, en juin 2020.En attendant, nous rappelons queest disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :