Battlefield 2042 : MàJ 0.2.2 du 25 novembre, tous les détails

Mise à jour 0.2.2 de Battlefield 2042, le patch notes Correctifs, modifications et améliorations La propagation des balles a été réduite sur toutes les armes, à l'exception des fusils à pompe. Cela devrait permettre d'obtenir une meilleure précision.

Augmentation du recul vertical du PP-29 pour garantir que l'arme ne soit pas trop performante lorsqu'elle est engagée en dehors de sa portée de combat prévue.

Résolution d'un problème en raison duquel les joueurs tués à proximité d'obstacles tels que des murs ou de l'eau ne pouvaient pas être réanimés.

Nous avons résolu les cas où les joueurs étaient bloqués dans un état d'immobilisation et ne pouvaient pas réapparaître. Nous avons également introduit une minuterie cachée qui s'activera après 30 secondes d'immobilisation et qui forcera un redéploiement si nécessaire.

MD540 Nightbird Mounted 20mm Cannons - Nous réduisons le rayon dans lequel les balles font des dégâts lors de l'impact, et diminuons leurs dégâts par éclaboussures. Taille du rayon de souffle réduit de 3 à 2 Réduction des dégâts du rayon de l'explosion interne de 1,5 à 0,75

KA-520 Super Hokum - Canon de 30 mm (montage latéral) - nous réduisons les dégâts globaux et la portée à laquelle les balles infligent des dégâts complets, tout en augmentant la propagation globale des balles. Rayon de souffle réduit de 2 à 1,6 Dégâts d'explosion réduits de 20 à 14 Dégâts de balle réduits avant le début de Damage Fall Off 18 à 15 Réduction de la distance de chute des dégâts de 200 à 180 Dégâts de balle réduits à la distance de chute maximale de 8 à 6 Augmentation de la portée et de la propagation des balles

AH-64GX Apache Warchief et KA-520 Super Hokum - 30 mm Cannon - nous réduisons le rayon dans lequel les balles font des dégâts lors de l'impact, et diminuons leurs dégâts par éclaboussures. Dégâts d'explosion réduits de 20 à 18 Augmentation de la chute des dégâts pour les ennemis plus éloignés du centre d'impact de la balle

Nous avons réduit les dégâts globaux du Minigun pour tous les véhicules terrestres, ainsi que les dégâts des balles qui commencent à diminuer plus tôt. Réduction des dégâts des balles avant le début de la chute des dégâts de 18 à 13 Réduction de la distance de chute des dégâts de 60 à 40 Dégâts de balle réduits à la distance de chute maximale à 6

Le type d'armure équipé de l'aéroglisseur LCAA a été ajusté, ce qui augmente sa vulnérabilité contre différents types d'armes.

Battlefield Portal - UAV-1 L'UAV-1 a été réactivé dans Battlefield Portal Délai et vitesse de régénération de santé considérablement réduits Augmentation des dégâts des missiles contre les véhicules et l'infanterie Le drone est désormais capable de tuer les ennemis sur la route

Les matchs Percée se termineront désormais correctement après la capture du dernier secteur.

Résolution d'un problème en raison duquel les joueurs en file d'attente pour une partie dans Battlefield Portal étaient renvoyés au menu, au lieu de rejoindre la partie lorsqu'un emplacement se libérait.

Améliorations générales apportées à la stabilité pour éviter les rares occurrences de plantage.

Une deuxième mise à jour est disponible pour les joueurs de Battlefield 2042. Celle-ci sera déployée sur toutes les plateformes dès ce 25 novembre, et vise essentiellement à appliquer quelques corrections et améliorations au niveau des armes. Le mode Portal, victime de nombreux problèmes chez certains utilisateurs, est également concerné. EA a, d'ores et déjà, indiqué qu'une autre mise à jour, supposée être plus importante, arrivera au début du mois de décembre.