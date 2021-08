Battlefield 2042 : Les configurations PC dévoilées

Les configurations PC de Battlefield 2042

Configuration minimale

OS → Windows 10 64 bits

Processeur → Intel Core i5-6600K ou AMD FX-8350

Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 560 (4 Go)

Mémoire Vive → 8 Go

DirectX → Version 12

Connexion à internet de minimum 512 Kb/s

Configuration recommandée

OS → Windows 10 64 bits

Processeur → Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 5 3600

Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5600 XT (8 Go)

Mémoire Vive → 16 Go

DirectX → Version 12

Connexion à internet de minimum 512 Kb/s

En amont de sa sortie et surtout du lancement de l'alpha, EA et DICE en ont profité pour nous dévoiler les configurations PC de Battlefield 2042. Après trois ans d'absence, la franchise fait effectivement son grand retour, laissant de côté les récits historiques pour revenir à une guerre légèrement futuriste. Pour la première fois, aucun mode histoire ne sera proposé, mais les joueurs auront tout de même de quoi faire, puisque Battlefield Portal arrive pour proposer une expérience totalement nouvelle et personnalisable. Le mode multijoueur est quant à lui plus ambitieux, avec des cartes plus grandes et un environnement plus vivant. Comme vous allez pouvoir le voir ci-dessous, le jeu vous demandera d'avoir un PC particulièrement puissant. Les ordinateurs ayant déjà quelques années pourraient avoir quelques difficultés pour le faire tourner. Notez cependant que les informations ci-dessous concernent l'alpha et sont donc sujettes aux changements. Si modifications il y a, l'article sera naturellement mis à jour. La sortie de Battlefield 2042 est pour rappel programmée pour ce 22 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series le 22 octobre 2021.