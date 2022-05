Battlefield 2042 et FIFA 22 bientôt dans le Xbox Game Pass ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Microsoft met très souvent à jour le catalogue du Xbox Game Pass, en ajoutant certaines productions, notamment des plus récentes et qui ont fonctionné auprès du public, pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Alors que le service propose un accès à l'EA Play, un abonnement similaire proposé par Electronic Arts, nous devrions très vite voir débarquer deux jeux majeurs : Battlefield 2042 et FIFA 22 Si le premier n'a pas connu le succès attendu et que les équipes de développement travaillent sur de nouvelles choses pour améliorer l'expérience, le deuxième reste une réussite et possède une communauté assez solide., alors que les Teams of the Season arrivent, et permettre à celles et ceux qui n'y ont pas encore joué de le découvrir à moindres frais (d'ailleurs, il est proposé dans le cadre des jeux PlayStation Plus de mai ).Pour le moment, l'information n'est pas encore officielle, mais nous pouvons voir la mention « Game Pass » sur les fiches de Battlefield 2042 et FIFA 22 sur la version américaine de Microsoft Store. Une officialisation devrait être imminente.Le Xbox Game Pass reste disponible sur les consoles Xbox, mais aussi sur PC.