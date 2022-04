PS Plus mai 2022 : Les jeux offerts révélés

Jeux PS+ mai 2022

FIFA 22

Tribes of Midgard

Curse of the Dead Gods

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le dernier mercredi de chaque mois, PlayStation fait une annonce officielle quant à la prochaine sélection de jeux PS Plus offerts. Ainsi, ce mercredi 27 avril, la société adévoilé. Sans plus tarder, voici ce qui vous attend. FIFA 22 est unqui est paru en 2021 sur la plupart des plateformes, c'est-à-dire sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Édité et développé par EA, cet opus comporte un mode Carrière ainsi qu'un mode FUT. Ainsi, il s'agit du premier titre FIFA offert dans le cadre du PlayStation Plus.FIFA 22 sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4 et PS5, dans le cadre des jeux PS Plus du mois de mai.Le soft de Norsfell et de Gearbox Software, Tribes of Midgard , s'est rendu disponible au cours de l'été 2021 sur PS4, PS5 et PC. Le titre invite les joueurs et les joueuses dans un univers nordique et viking. Ils sont amenés à récolter diverses ressources et fabriquer différents éléments, afin de défendre le village principal et la Pousse d'Yggdrasil. Le soft est catégorisé comme unet il possède égalementTribes of Midgard sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4 et PS5, dans le cadre des jeux PS Plus du mois de mai.Curse of the Dead Gods est un. Développé par Passtech Games et publié par Focus Home Interactive, l'aventure proposée est assez exigeante, car les joueurs et les joueuses doivent travers différents temples, tout en tuant de nombreux ennemis et des boss. Heureusement, ils pourront compter sur un arsenal d'armes assez complet ainsi que des bénédictions et faveurs divines.Curse of the Dead Gods sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeux PS Plus du mois de mai.