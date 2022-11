Battlefield 2042 est-il disponible dans le Xbox Game Pass ?

Date de sortie de Battlefield 2042 dans le Xbox Game Pass

Nous sommes fiers du travail accompli au cours des 12 derniers mois, et si vous n'avez pas encore plongé dans le jeu, sachez qu'avec la Saison 3, Battlefield 2042 rejoindra le Xbox Game Pass Ultimate et qu'il sera également disponible pour les abonnés EA Access

PC Édition Standard → 39,23 € au lieu de 59,99 €, soit 35 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 67,99 € au lieu de 79,99 €, soit 15 % de réduction. Édition Gold → 76,99 € au lieu de 99,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Ultimate → 91,99 € au lieu de 119,99 €, soit 23 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Depuis la sortie officielle de, les joueurs et les joueuses se demandent si le titre de DICE et EA arrivera un jour dans le Xbox Game Pass. Ces derniers seront, certainement, heureux d'apprendre que la réponse est positive. D'ailleurs, nous savons désormais àC'est lors d'une vidéo d'annonce de développement, diffusée le 10 novembre 2022, que les développeurs de chez DICE et l'éditeur EA ont annoncé que, et plus précisément dans le Xbox Game Pass Ultimate. Par ailleurs, dans un article publié au même moment sur le site officiel, nous pouvons lire la mention suivante :La date de lancement de la Saison 3 sura, d'ailleurs, été récemment dévoilée et est donc fixée au 22 novembre 2022. Ainsi, comme vous l'aurez probablement déjà compris,. De ce fait, tous les joueurs possédant un abonnement actif au Xbox Game Pass Ultimate pourront télécharger et profiter du titre en solo ou bien avec des amis.Remarquons, pour finir, que la Saison 3, intitulée « Crescendo », introduira de nombreux nouveaux éléments sur, dont un Spécialiste nommé Zain, une carte de jeu, soit « Fer de Lance » ainsi que plusieurs armes, entre autres.Pour rappel,est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :