Battlefield 2042 : DICE s'est éloigné de la licence, selon Vince Zampella (Apex Legends)

n'a pas connu un bon lancement, et il est inutile de rappeler tous les problèmes qu'ont pu rencontrer les joueurs et les développeurs. Près d'une année plus tard, après plusieurs mises à jour, l'expérience est déjà bien meilleure, mais loin d'être parfaite, même si, dorénavant, la communauté prend plus de plaisir à lancer une partie.À l'occasion d'un entretien avec Barrons . Selon lui, les équipes se sont « un peu trop éloignées de ce qu'est Battlefield », en oubliant ce qui avait fait le succès, jusqu'à maintenant.« Je ne pense pas qu'ils aient passé assez de temps à réfléchir à ce qui rend le jeu amusant. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi (l'augmentation du nombre de joueurs). Mais la façon dont cela a été mis en place et la façon dont ils ont exécuté ne leur a tout simplement pas permis de trouver la meilleure chose possible. »Pour le futur de Battlefield, nous savons que le prochain épisode sera normalement doté d' une campagne, dirigée par le co-créateur d'Halo . Mais concernant les projets de Vince Zampella, les détails sont maigres, si ce n'est que plusieurs studios seront concernés pour « rassembler les meilleurs talents et leur donner le temps de faire quelque chose d'incroyable ». Nous en saurons plus d'ici quelques mois, très probablement.