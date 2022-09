Battlefield : La prochaine campagne dirigée par le co-créateur d'Halo

We're all in on the future of Battlefield! We're continuing to support #BF2042, and welcome our new studio, @RidgelineGames, who will be focusing on a narrative campaign.



Read more from GM Byron Beede 👇https://t.co/RHcHYe0opc pic.twitter.com/fO7eCHNDAB — Battlefield (@Battlefield) September 8, 2022

À son lancement officiel, Battlefield 2042 n'avait malheureusement pas réussi à convaincre les joueurs et les joueuses. Or, depuis, EA et DICE travaillent régulièrement sur le titre afin de déployer des mises à jour, apportant des correctifs et de nouveaux contenus. Par ailleurs, l'éditeur de Battlefield 2042 compte bien continuer à faire vivre la franchise.Effectivement, EA a, récemment, annoncé que la prochaine campagne, « se déroulant dans l'univers Battlefield », est développée par le nouveau studio, Ridgeline Games, dirigé par Marcus Lehto, le co-créateur d'Halo. Rappelons, d'ailleurs, que Marcus Lehto avait rejoint EA en octobre 2021.À ce sujet, dans un récent article publié sur le site EA, le general manager de Battlefield, Byron Beede, a écrit : « [...] Soutenu par une équipe de rang mondial, il [Marcus] est en charge de développer une campagne narrative se déroulant dans l'univers Battlefield qui engagera les fans d'une nouvelle et passionnante manière, tout en restant fidèle aux éléments classiques de la série [...] ».

Pour le moment, nous n'en savons pas plus, si ce n'est que cette campagne concerne le prochain épisode de Battlefield, et non BF 2042, naturellement. Évidemment, dès que de nouvelles informations, à ce sujet, seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.



