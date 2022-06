Battlefield 2042 : DICE n'a pas le temps pour d'autres projets

En fin d'année 2021, Battlefield 2042 est sorti sur la plupart des plateformes de jeu. Si cet opus était très attendu par les joueurs et les joueuses, il n'a, malheureusement, pas réussi à les convaincre. Depuis, le studio DICE et EA travaillent sur Battlefield 2042 et tentent d'améliorer l'expérience de jeu, tout en apportant des nouveautés. D'ailleurs, le studio de développement et l'éditeur se sont engagés à suivre cet opus, sur le long terme.Il y a peu de temps, EA avait affirmé qu'une « importante équipe » de développeurs travaillait sur Battlefield 2042 , réfutant alors les propos de Jeff Grubb. À ce sujet, Rebecka Coutaz a, récemment, déclaré que, et n'avait pas le temps pour développer d'autres projets vidéoludiques. Interviewée par les journalistes de GamesIndustry , la directrice générale de DICE a dit : « Nous nous concentrons uniquement sur Battlefield 2042. Il n'y a pas de temps pour autre chose et c'est ce que nous voulons faire ».Rebecka Coutaz s'est également exprimée au sujet de la Saison 1 de Battlefield 2042 , sortie au début du mois de juin : « Les joueurs apprécient notre carte et le contenu que nous avons fourni, c'est donc une victoire pour nous et cela nous fait nous sentir mieux ».Ainsi, il faudra encore attendre pour voir débarquer, par exemple, un nouvel opus Mirror's Edge ou même d'autres jeux, développés par DICE.

