Battlefield 2042 : Des microtransactions et une boutique en jeu en approche ?

New category images for the #Battlefield2042 ingame store arrived with Patch 4.0:



📦 Bundles

🔫 Soldier, Weapon & Vehicle Cosmetics

⬆️ XP Boosts



Other files include 5 Premium Currency packages and tiers, weekly & bonus missions for the upcoming Battle Pass.



Store menu images: pic.twitter.com/rkyPDVg26N — temporyal (@temporyal) April 24, 2022

Depuis son lancement officiel, Battlefield 2042 a du mal à convaincre les joueurs et les joueuses, bien que les développeurs de chez DICE travaillent sur des mises à jour et correctifs. D'ailleurs, le dernier patch en date a apporté plusieurs changements et, depuis, le nombre de joueurs connectés sur les serveurs officiels du soft remonte légèrement.Or, ce n'est pas le seul point intéressant, concernant Battlefield 2042. En effet, certains datamineurs ont, récemment, fouillé dans les fichiers du jeu, suite au déploiement de la mise à jour 4.00, et ils ont fait quelques découvertes. Selon eux, les fichiers comporteraient des détails quant à. Via cette boutique, il serait alors possible d'acheter desPar ailleurs, d'autres fichiers incluraient des informations concernantainsi que. Pour l'heure, nous n'en savons pas plus et rien n'est officiel. De ce fait, nous vous invitons à la prudence : ces informations n'ont pas été confirmées par DICE ou EA. Ainsi, il est préférable d'attendre une communication de leur part, pour connaître le fin mot de l'histoire.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :