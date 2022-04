Battlefield 2042 : MàJ 4.00 du 19 avril, les détails

Mise à jour 4.00 de Batllefield 2042 Corrections, modifications et améliorations VoIP VoIP est désormais disponible sur Battlefield 2042. Les joueurs ont le choix entre deux canaux de chat vocal : Party et Squat. Les paramètres peuvent être ajustés via Options > Son/Voix > Chat, pendant le jeu.

Tableau des scores Le tableau des scores, actualisé dans la mise à jour 3.3, est désormais également disponible à la fin des manches. Accessoires d'armes Amélioration quant au comportement de nombreux accessoires d'armes. General Plusieurs améliorations apportées aux Kill Assists. Les aides aux dégâts se déclenchent désormais à partir d'un certain seuil, afin d'améliorer la cohérence et la clarté. Désormais, les grenades EMP déclenchent des assistances, de manière plus fiable. Désormais, les assistances peuvent se déclencher lorsqu'un coéquipier tue un ennemi, et lorsque l'un d'eux était couvert de fumée que vous-même avez déployée.

Correction quant aux effets EMP.

Correction d'un problème lié à l'équipement réinitialisant la personnalisation complète d'une arme.

Correction d'un problème lié à la personnalisation d'une arme réinitialisée à zéro, après avoir rejoint un serveur.

Ajout de raccourcis clavier pour Chat et VoIP.

Ajout d'un raccourci clavier pour changer d'arme pour Gunner.

Ajout de paramètres quant à la sensibilité de l'avion et de l'hélicoptère. Matchmaking & Social Correction d'une erreur de matchmaking survenant après avoir quitté un serveur Hazard Zone.

Ajout des informations de matchmaking sur l'écran de la carte de joueur.

Correction d'un problème envoyant un joueur dans une boucle de matchmaking, puis retour vers le lobby.

Suppression du message « Supprimer un ami EA » suite à la dissolution d'un groupe. Modes Percée Correction quant à l'apparition des véhicules aériens dans le camp ennemi, au début du tour.

Hazard Zone Correction quant à l'accomplissement des missions. Suppression de l'appel de redéploiement lorsque tous les joueurs sont encore en vie. Suppression des statistiques de classement de placement, sur l'écran de fin. Ajustement quant au coût de certaines armes et gadgets. Correction quant à l'apparition des AI LATV. Correction quant à un problème bloquant les soldats. Ajout des statistiques de tous les kill, et non seulement des kill des joueurs, à la fin du tour. Correction quant à l'affichage de la fin du tour. Suppression de l'affichage permanent sur la carte du Data Drive. Correction quant aux déplacements possibles des joueurs, après leur mort.

Rush Correction quant à l'apparition prématurée et/ou incorrecte de l'équipe gagnante. Correction quant au déploiement et à l'armement des gadgets.

Conquête Ajustement quant aux emplacements d'apparition, empêchant alors les hors limite.



Battlefield 2042 a accueilli, en ce 19 avril, une toute nouvelle mise à jour, sur la plupart des plateformes de jeu. Il s'agit du patch 4.00, apportant de nombreuses corrections et améliorations et introduit enfin, une fonctionnalité très attendue par les joueurs et les joueuses. La liste étant plus que conséquente, car comprenant plus de 400 correctifs et améliorations, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel du jeu, afin de prendre connaissance de l'entièreté de ce patch notes, lequel est disponible en anglais.