Battlefield 2042 : Des logiciels de triche déjà en vente, deux mois avant sa sortie

Les cheaters font hélas partie du paysage vidéoludique, notamment dans les jeux de tir multijoueur,(nous pouvons également rajouter PUBG et Apex Legends , qui pâtissent terriblement de ces utilisateurs). D'ailleurs, il semblerait que, étant donné que CharlieIntel a repéré une annonce vantant les mérites de leurs logiciels.En effet, même s'il ne sort que dans deux mois,. Selon la description (voir plus bas), aucun des 1,2 million d'utilisateurs n'a été banni sur un jeu Battlefield, bien qu'il faille prendre ces chiffres avec précaution. D'autant plus qu'il est impossible de savoir si ces cheats, proposant aim bot ou encore wall hack, seront indétectables,, la plupart étant des créateurs de contenu.Néanmoins, en sachant que Warzone a du mal à lutter contre les tricheurs,. Espérons que cela n'augure pas une arrivée massive de cheaters dans Battlefield 2042 et pus particulièrement la bêta ouverte, qui devrait avoir lieu dans les semaines à venir. Dans tous les cas,La sortie deest pour rappel programmée pour ce 22 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series le 22 octobre 2021. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà le précommander en faisant quelques économies grâce à notre partenaire