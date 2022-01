Battlefield 2042 : Des changements à venir pour le tableau des scores

Update 3.3



Our next update after 3.2 arrives in mid to late February, and features a refreshed Scoreboard, alongside further changes that have been in the works since we returned after the Holidays — Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) January 19, 2022

PC Édition Standard → 34,49 € au lieu de 59,99 €, soit 43 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 64,99 € au lieu de 79,99 €, soit 19 % de réduction. Édition Gold → 79,99 € au lieu de 99,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Ultimate → 95,39 € au lieu de 119,99 €, soit 21 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,99 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Disponible depuis le mois de novembre 2021, Battlefield 2042 a malheureusement été, et est encore, victime de nombreux bugs et problèmes techniques. Conscients de cela, les développeurs de chez DICE ne cessent de travailler sur des mises à jour. Celles-ci apportant des correctifs plus ou moins importants ou bien des éléments nouveaux au titre, comme la mise à jour 3.2 déployée il y a peu . À ce sujet,: le matchmaking, la gestion de l'XP, ou encore des changements pour le tableau des scores.Feature importante de tous les FPS/TPS du marché, le tableau des scores dea fait l'objet de plusieurs débats et est source de mécontentement de la part des joueurs, depuis la sortie officielle du titre.et devrait ainsi apporter un affichage complet du classement des joueurs sur le serveur... à un détail près.Selon le visuel partagé par les développeurs sur Twitter, on constate que nous n'aurons pas accès au compteur de morts des autres joueurs. La raison officielle n'est pas connue, mais cela devrait amoindrir la toxicité des joueurs entre eux, notamment si l'un éprouve plus de difficulté que l'autre et que des comportements haineux s'instaurent.est pour rappel disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :