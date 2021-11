Battlefield 2042 a accueilli 7,7 millions de joueurs lors de sa bêta

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Trois ans après la sortie de Battlefield V, la communauté du FPS s'apprête à découvrir une nouvelle expérience, encore plus profonde offrant alors une guerre futuriste totale. Naturellement, de nombreux joueurs attendent avec impatience son arrivée sur PC et consoles, le 19 novembre, et une grande partie d'entre eux a pu profiter d'un week-end pour explorer une partie du jeu, par le biais de la bêta ouverte.Dans son dernier appel financier, EA a révélé quelques informations, en plus de ses résultats financiers . La société nous a par exemple appris que. Plus intéressant encore, lors de l'accès anticipé, où seuls les abonnés à l'EA Play et celles et ceux ayant précommandé le jeu avaient l'accès, 3,1 millions d'utilisateurs ont été recensés., qui risque d'être l'un des jolis succès de cette fin d'année 2021, et ce, même s'il doit faire face à la sortie de Call of Duty: Vanguard . Andrew Wilson, PDG, a expliqué qu'il s'agissait des meilleurs chiffres pour une période de bêta.La sortie deest, pour rappel, programmée pour le 19 novembre 2021, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.