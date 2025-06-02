Un nouveau jeu Donjons & Dragons en préparation, et on sait déjà par qui

Wizards of the Coast a, récemment, annoncé avoir signé un partenariat avec le studio Giant Skull pour un tout nouveau jeu Donjons & Dragons.

Depuis le succès retentissant de Baldur's Gate 3, de nombreuses joueurs et joueuses attendent de savoir ce que Wizards of the Coast a prévu pour la franchise Donjons & Dragons à l'avenir. Il y a peu de temps, la firme a annoncé que Giant Skull, fondé par Stig Asmussen (ayant notamment travaillé sur Star Wars Jedi), prépare un jeu Donjons & Dragons.





Un jeu solo Donjons & Dragons est en développement chez Giant Skull



En effet, il y a très peu de temps, Wizards of the Coast a indiqué que le studio de développement Giant Skull travaille actuellement sur un jeu solo d'action-aventure, plongé dans l'univers Donjons & Dragons. D'après les informations dévoilées, le titre doit arriver sur consoles ainsi que sur PC.



Évidemment, pour le moment, nous n'en savons pas plus à ce sujet. Cependant, comme reporté par GamesBeat, Stig Asmussen a prononcé quelques mots à propos de ce nouveau projet vidéoludique ancré dans l'univers Donjons & Dragons :

L'équipe talentueuse et expérimentée de Giant Skull est fondée sur la créativité et la curiosité. Notre objectif est de créer un nouvel univers Donjons & Dragons riche en histoires immersives, en combats héroïques et en voyages exaltants que les joueurs adopteront pleinement.

Reste, donc, à savoir précisément ce que nous réserve Giant Skull pour ce nouveau jeu solo Donjons & Dragons. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses, notamment celles et ceux fans de l'univers.

Wizards of the Coast adds another D&D video game to its slate of upcoming titles https://t.co/fzi6vTMHEU — GamesBeat (@GamesBeat) June 2, 2025

Les autres projets vidéoludiques Donjons & Dragons en cours

Comme vous le savez probablement déjà, d'autres titres plongés dans l'univers Donjons & Dragons ont été annoncés par le passé. Ainsi, depuis un moment maintenant, nous savons que Gameloft (Disney Dreamlight Valley) prépare un jeu orienté survie tandis que Starbreeze Entertainment (Payday) développe également un jeu Donjons & Dragons.





Pour finir, rappelons que Baldur's Gate 3 est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.