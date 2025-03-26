PS Store : De très nombreux jeux sont à petit prix grâce à la Super Promo de Printemps (jusqu'au 10 avril 2025)

Le PlayStation Store s'est, très récemment, doté de la Super Promo de Printemps, qui offre de bonnes réductions sur plusieurs centaines de jeux.

PS Store, Super Promo de Printemps (jusqu'au 10 avril 2025)

Baldur's Gate 3 (PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €. Elden Ring (PS4 et PS5) → 35,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 35,99 € au lieu de 59,99 €. Kingdom Come: Deliverance II (PS5) → 66,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 66,49 € au lieu de 69,99 €. Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 45,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 45,49 € au lieu de 69,99 €. Cyberpunk 2077 (PS4 et PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €. Red Dead Redemption 2 (PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €. Helldivers 2 (PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €. Star Wars Outlaws (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Avatar: Frontiers of Pandora (PS5) → 26,39 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 26,39 € au lieu de 79,99 €. No Man's Sky (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €. The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 49,99 €. Raft (PS5) → 16,79 € au lieu de 23,99 €.

(PS5) → 16,79 € au lieu de 23,99 €. Assassin's Creed Mirage (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €. Dead by Daylight (PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 29,99 €. Assassin's Creed Odyssey (PS4) → 13,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS4) → 13,99 € au lieu de 69,99 €. Battlefield 2042 (PS5) → 7,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 7,99 € au lieu de 79,99 €. The Quarry (PS5) → 9,74 € au lieu de 74,99 €.

(PS5) → 9,74 € au lieu de 74,99 €. BioShock: The Collection (PS4) → 9,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4) → 9,99 € au lieu de 49,99 €. A Plague Tale: Requiem (PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €. Pacific Drive (PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €. Far Cry New Dawn (PS4) → 8,99 € au lieu de 44,99 €.

(PS4) → 8,99 € au lieu de 44,99 €. Life is Strange Remastered Collection (PS4) → 15,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 15,99 € au lieu de 39,99 €. Forspoken (PS5) → 23,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 23,99 € au lieu de 79,99 €. Warhammer 40,000: Rogue Trader (PS5) → 27,49 € au lieu de 49,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Il y a très peu de temps,s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle :. Grâce à celle-ci, les joueurs et les joueuses qui sont sur PS4 et PS5 peuvent profiter de réductions sur une multitude de titres, AAA et indépendants. Soulignons quese termine le 10 avril 2025.Comme toujours, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien surdepuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :