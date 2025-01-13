Larian Studios (Baldur's Gate 3) se concentre pleinement sur son prochain jeu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 janvier 2025 à 17h26
Larian Studios a, récemment, expliqué que toute son attention est désormais tournée vers son prochain jeu.
Larian Studios (Baldur's Gate 3) se concentre pleinement sur son prochain jeu
Ayant rencontré un succès monumental, Baldur's Gate 3 a propulsé Larian Studios au sommet. D'après des informations dévoilées en avril 2024, ledit studio de développement travaille sur deux nouveaux jeux. D'ailleurs, Larian Studios concentre, à présent, toute son attention sur l'un de ses prochains titres

Larian Studios passe pleinement à son prochain jeu

Comme reporté par les journalistes du site DualShockers, un représentant de Larian Studios a déclaré à Videogamer que Swen Vincke et son équipe portent désormais toute leur attention sur leur prochain jeu : « Swen et l'équipe [...] concentrent toute leur attention sur l'élaboration de leur prochain titre ». À l'heure actuelle, nous ne savons que très peu de choses au sujet des prochains projets vidéoludiques de Larian Studios. Nul doute que nous aurons le droit à de plus amples informations à leur sujet, en temps voulu.
Rappelons, toutefois, que Baldur's Gate 3 n'a pas encore dit son dernier mot. En effet, au mois de novembre 2024, Larian Studios a indiqué que le titre va accueillir une nouvelle mise à jour majeure, soit le Patch 8. Celle-ci, dont le contenu est plus que conséquent, introduira 12 nouvelles sous-classes, de nouvelles animations, de nouveaux effets visuels ainsi que de nouvelles lignes de dialogue uniques. La fonctionnalité cross-play et le mode Photo seront, également, intégrés à ce moment-là. Reste à savoir quand le Patch 8 sera déployé sur Baldur's Gate 3.

Miniature vidéo

Baldur's Gate 3 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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