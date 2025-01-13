Larian Studios (Baldur's Gate 3) se concentre pleinement sur son prochain jeu

Larian Studios a, récemment, expliqué que toute son attention est désormais tournée vers son prochain jeu.

Larian Studios passe pleinement à son prochain jeu

Larian Studios will enter a media blackout for the foreseeable future as they work on their next game. https://t.co/rhzPiQm5cy — DualShockers (@DualShockers) January 11, 2025

Ayant rencontré un succès monumental,a propulsé Larian Studios au sommet. D'après des informations dévoilées en avril 2024, ledit studio de développement travaille sur deux nouveaux jeux. D'ailleurs,Comme reporté par les journalistes du site DualShockers, un représentant de Larian Studios a déclaré à Videogamer que: « Swen et l'équipe [...] concentrent toute leur attention sur l'élaboration de leur prochain titre ». À l'heure actuelle, nous ne savons que très peu de choses au sujet des prochains projets vidéoludiques de Larian Studios. Nul doute que nous aurons le droit à de plus amples informations à leur sujet, en temps voulu.Rappelons, toutefois, quen'a pas encore dit son dernier mot. En effet, au mois de novembre 2024, Larian Studios a indiqué que le titre va accueillir une nouvelle mise à jour majeure, soit le Patch 8. Celle-ci, dont le contenu est plus que conséquent, introduira 12 nouvelles sous-classes, de nouvelles animations, de nouveaux effets visuels ainsi que de nouvelles lignes de dialogue uniques. La fonctionnalité cross-play et le mode Photo seront, également, intégrés à ce moment-là. Reste à savoir quand le Patch 8 sera déployé surest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC.