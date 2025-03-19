Baldur's Gate : Hasbro en dira plus sur l'avenir de la licence « très bientôt »

Le vice-président principal des jeux numériques de Hasbro a récemment expliqué que des informations à propos de l'avenir de la licence Baldur's Gate seront dévoilées prochainement.
Étant donné que Baldur's Gate 3
a rencontré un succès retentissant, auprès des amateurs du genre mais aussi auprès de nouveaux venus, de nombreux joueurs et joueuses attendent de savoir ce que deviendra la licence à l'avenir. Il y a très peu de temps, Hasbro a laissé entendre que des détails au sujet du futur de Baldur's Gate seront bientôt partagés
.
L'avenir de la licence Baldur's Gate bientôt abordé
En effet, au cours d'une interview avec IGN US, et plus précisément lors de la Game Developers Conference, le vice-président senior des jeux numériques de chez Hasbro, Dan Ayoub, a parlé de la licence Baldur's Gate
. Ce dernier a, ainsi, expliqué que « beaucoup de gens
[étaient] très intéressés par Baldur's Gate
» après que Larian Studios ait annoncé s'occuper de nouveaux projets, qui ne sont pas en lien avec ladite franchise.Dan Ayoub a ajouté que les plans concernant l'avenir de Baldur's Gate sont en cours d'élaboration et que nous devrions en savoir un peu plus à ce sujet, dans peu de temps
: « Nous sommes en train de définir nos plans pour l'avenir et ce que nous allons faire avec cela
[la licence]. D'ailleurs, dans peu de temps, nous aurons des choses à dire à ce sujet
».
Toutefois, le vice-président senior des jeux numériques de chez Hasbro n'a pas partagé de plus amples précisions, bien qu'il ait reconnu désirer voir un Baldur's Gate 4 naître. Un souhait que les joueurs et les joueuses partagent également. Cependant, rien n'est sûr, à l'heure actuelle. Affaire à suivre, donc...
En guise de conclusion, rappelons que Baldur's Gate 3
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, Xbox Series ainsi que sur PS5. Le titre doit se doter du Patch 8 en cette année 2025, mais aucune date de sortie n'a été communiquée, pour le moment.
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