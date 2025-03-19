Baldur's Gate : Hasbro en dira plus sur l'avenir de la licence « très bientôt »

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 mars 2025 à 15h30
Le vice-président principal des jeux numériques de Hasbro a récemment expliqué que des informations à propos de l'avenir de la licence Baldur's Gate seront dévoilées prochainement.
Baldur's Gate : Hasbro en dira plus sur l'avenir de la licence « très bientôt »
Étant donné que Baldur's Gate 3 a rencontré un succès retentissant, auprès des amateurs du genre mais aussi auprès de nouveaux venus, de nombreux joueurs et joueuses attendent de savoir ce que deviendra la licence à l'avenir. Il y a très peu de temps, Hasbro a laissé entendre que des détails au sujet du futur de Baldur's Gate seront bientôt partagés.

L'avenir de la licence Baldur's Gate bientôt abordé

En effet, au cours d'une interview avec IGN US, et plus précisément lors de la Game Developers Conference, le vice-président senior des jeux numériques de chez Hasbro, Dan Ayoub, a parlé de la licence Baldur's Gate. Ce dernier a, ainsi, expliqué que « beaucoup de gens [étaient] très intéressés par Baldur's Gate » après que Larian Studios ait annoncé s'occuper de nouveaux projets, qui ne sont pas en lien avec ladite franchise.

Dan Ayoub a ajouté que les plans concernant l'avenir de Baldur's Gate sont en cours d'élaboration et que nous devrions en savoir un peu plus à ce sujet, dans peu de temps : « Nous sommes en train de définir nos plans pour l'avenir et ce que nous allons faire avec cela [la licence]. D'ailleurs, dans peu de temps, nous aurons des choses à dire à ce sujet ». 
Toutefois, le vice-président senior des jeux numériques de chez Hasbro n'a pas partagé de plus amples précisions, bien qu'il ait reconnu désirer voir un Baldur's Gate 4 naître. Un souhait que les joueurs et les joueuses partagent également. Cependant, rien n'est sûr, à l'heure actuelle. Affaire à suivre, donc...
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En guise de conclusion, rappelons que Baldur's Gate 3 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, Xbox Series ainsi que sur PS5. Le titre doit se doter du Patch 8 en cette année 2025, mais aucune date de sortie n'a été communiquée, pour le moment.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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