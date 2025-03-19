Baldur's Gate : Hasbro en dira plus sur l'avenir de la licence « très bientôt »

Le vice-président principal des jeux numériques de Hasbro a récemment expliqué que des informations à propos de l'avenir de la licence Baldur's Gate seront dévoilées prochainement.

L'avenir de la licence Baldur's Gate bientôt abordé

With Larian choosing to step away from Baldur's Gate after the massively successful Baldur's Gate 3, that leaves Hasbro to sort out what it's going to do with the series in the future.



Fortunately, it sounds like it won't be too long until we hear something.… pic.twitter.com/mXcHQliUw4 — IGN (@IGN) March 18, 2025







Étant donné quea rencontré un succès retentissant, auprès des amateurs du genre mais aussi auprès de nouveaux venus, de nombreux joueurs et joueuses attendent de savoir ce que deviendra la licence à l'avenir. Il y a très peu de temps,En effet, au cours d'une interview avec IGN US, et plus précisément lors de la Game Developers Conference,. Ce dernier a, ainsi, expliqué que « beaucoup de gens [étaient] très intéressés par Baldur's Gate » après que Larian Studios ait annoncé s'occuper de nouveaux projets, qui ne sont pas en lien avec ladite franchise.: « Nous sommes en train de définir nos plans pour l'avenir et ce que nous allons faire avec cela [la licence]. D'ailleurs, dans peu de temps, nous aurons des choses à dire à ce sujet ».Toutefois, le vice-président senior des jeux numériques de chez Hasbro n'a pas partagé de plus amples précisions, bien qu'il ait reconnu désirer voir un Baldur's Gate 4 naître. Un souhait que les joueurs et les joueuses partagent également. Cependant, rien n'est sûr, à l'heure actuelle. Affaire à suivre, donc...En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, Xbox Series ainsi que sur PS5. Le titre doit se doter du Patch 8 en cette année 2025, mais aucune date de sortie n'a été communiquée, pour le moment.