Baldur's Gate 3 sortirait un accès anticipé en 2020

Même si nous ne possédons que peu d'informations à propos de Baldur’s Gate 3, et encore moins de date de sortie, le RPG pourrait se rendre disponible, en accès anticipé, avant la fin de l'année.

Tous les amateurs deattendent impatiemment la Pax East à Boston, et notamment le 27 février,. Nous n'avons malheureusement que très peu d'informations pour le moment, mais l'histoire sera plus amplement détaillée dans quelques jours, alors que du gameplay devrait, normalement être présenté . Les plus optimistes d'entre nous attendent même une date ou une fenêtre de sortie.Cependant, Hasbro (qui possède Wizards of the Coast) a annoncé lors du New York Toy Fair quesortirait bel et bien en 2020, comme le sous-entendait Stadia il y a peu . Toutefois, il ne sortirait pas en version finale,, à l'instar de Divinity : Original Sin II, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. En effet, passer par cet état durant une certaine période permet de recenser les différents retours des joueurs, afin d'améliorer les points pouvant potentiellement poser problème, et sortir en version finale un jeu dénué de bugs et proposer une expérience quasi parfaite.Nous pourrions avoir une confirmation, rendant la chose totalement officielle dès ce 27 février, aux alentours de 21 heures en France, sur la chaîne YouTube de Larian Studios, en charge de son développement.En attendant, nous rappelons quesera disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam et de Stadia.