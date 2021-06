Baldur's Gate 3 ne sortira pas de son accès anticipé cette année

C'est une mise à jour qui se concentre sur une grande partie des commentaires que nous avons reçus. Elle est plus axée sur les fonctionnalités que sur le nouveau contenu.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Même siest disponible depuis le mois d'octobre 2020, celui-ci est toujours en accès anticipé, et en avril dernier, nous apprenions que Larian Studios avait encore besoin de temps afin de pouvoir proposer sa version définitive. Cette fois-ci, dans une interview accordée à, le fondateur du studio, à savoir, a affirmé quene quittera pas son accès anticipé durant cette année 2021.Selon ses dires, le studio est actuellement occupé à améliorer ce dernier, mais est aussi en train de travailler sur le reste du jeu en même temps afin de le terminer. Le fondateur a également donné quelques précisions sur la prochaine mise à jour, et celle-ci permettra la modification de certains éléments déjà existants.Si cette update ne traitera donc que des éléments déjà existants du jeu, c'est parce que le studio a décidé de s'appuyer sur les retours des joueurs, et notamment de ceux qui utilisent des personnages de combat/mêlée. Selon leurs dires, ils ne disposeraient pas d'autant d'options qu'ils le souhaiteraient.Enfin, en ce qui concerne l'arrivée ou non d'a annoncé queen bénéficiera bel et bien, cependant, il n'est pour le moment pas en développement. Les joueurs vont devoir prendre un peu leur mal en patience avant de le voir arriver dans le jeu.Pour rappel, Baldur's Gate 3 est uniquement disponible en accès anticipé sur Steam et GOG.