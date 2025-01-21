Baldur's Gate 3 : Le Patch 8 arrive, voici comment participer au stress test

Baldur's Gate 3 est un RPG développé par Larian Studios, basé sur Donjons & Dragons. Sorti en 2023 sur PC et consoles next-gen, il propose une aventure épique aux choix multiples, des combats stratégiques au tour par tour, une grande liberté d'exploration et un mode coopératif. Salué par la critique, il a remporté le titre de Jeu de l'Année en 2023.