Baldur's Gate 3 : Le Patch 8 arrive, voici comment participer au stress test

Larian Studios a prévu un stress test avant le déploiement du Patch 8 sur Baldur's Gate 3. Il est possible d'essayer cette mise à jour gratuitement. Voici, d'ailleurs, comment faire.
Prochainement, Baldur's Gate 3
va accueillir une nouvelle mise à jour, au contenu plus que conséquent. Il s'agit, pour être plus précis, du Patch 8, qui introduira, entre autres, de nouvelles sous-classes ainsi que le mode Photo et le cross-play. Or, avant de la rendre disponible pour tous, Larian Studios a prévu un stress test pour le Patch 8 de Baldur's Gate 3, auquel il est possible de participer gratuitement
.
Le Patch 8 de Baldur's Gate 3 se dote d'un stress test
En effet, comme expliqué dans un récent article sur la page Steam du titre, qui a notamment été relayé sur Twitter/X, un stress test pour le Patch 8 de Baldur's Gate 3 va bientôt avoir lieu
. Aucune date n'a été communiquée pour le moment, mais les développeurs espèrent le lancer à la fin de ce mois de janvier 2025. Nous savons que cette phase de test permettra à Larian Studios de tester la fonctionnalité cross-play, avant son intégration complète sur Baldur's Gate 3 via le Patch 8
.
Participer au stress test du Patch 8 de Baldur's Gate 3
Tous les joueurs et les joueuses peuvent participer au stress test du Patch 8 de Baldur's Gate 3, et ce, gratuitement
. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de s'inscrire via le site officiel
, à l'aide de son compte Larian. Celles et ceux qui sont sur Xbox doivent, quant à eux, être Xbox Insider et rejoindre le playtest par le biais de l'application Xbox Insider Hub, « une fois que le stress test commencera à se dérouler
». Celles et ceux étant sur Mac ne peuvent malheureusement pas y participer.
Comme précisé par Larian Studios, s'inscrire pour le stress test du Patch 8 de Baldur's Gate 3
ne garantit pas d'obtenir un accès. Le studio écrit, à ce sujet : « L'accès sera accordé par vagues tout au long de la phase de test. L'enregistrement de votre intérêt par le biais du formulaire web ne garantit pas que vous recevrez un accès
».
Pour conclure, rappelons que Baldur's Gate 3
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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