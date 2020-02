Baldur’s Gate 3 : De nouvelles informations et images, une sortie en accès anticipé confirmée

Comme prévu, Baldur's Gate 3 s'est plus amplement dévoilé ce 27 février à l'occasion de la Pax East.

Le mode multijoueur en ligne jusqu’à 4 vous permet d’unir vos forces au combat et de diviser votre équipe afin de suivre vos propres quêtes. Établissez votre plan parfait ensemble… ou semez le chaos quand vos amis s’y attendront le moins. Les personnages Origines proposent une expérience unique avec leurs propres caractéristiques, intentions et visions du monde. Leurs histoires se mêlent au récit et vos choix détermineront si leurs récits auront pour conclusion une rédemption, un salut, une domination ou n’importe quelle autre issue. Un système de combat au tour par tour élaboré basé sur les règles de D&D 5e : à l’initiative de l’équipe, avec avantages et désavantages, des modificateurs de jets de dés, des interactions poussées avec l’environnement et une nouvelle fluidité lors des affrontements afin de récompenser la stratégie et l’anticipation. Définissez le futur des Royaumes Oubliés à travers vos choix et lancés de dés. Le monde et ses habitants réagiront à votre histoire selon votre façon de jouer et vos dés. Le mode au tour par tour à l’initiative du joueur vous permet de mettre en pause le monde autour de vous à n’importe quel moment même hors du combat, que vous aperceviez une opportunité de prendre l’avantage tactique avant le début d’un combat, si vous désirez commettre un braquage avec une précision extrême ou encore avez besoin d’échapper à un piège diabolique. Divisez votre équipe, préparez des embuscades, faufilez-vous dans l’obscurité et créez votre propre chance !

Après avoir été officialisé en amont de l'E3 2019,refait parler de lui en cette fin de mois de février. Du gameplay, un premier trailer ainsi que de nouveaux détails ont été partagés, lesquels sont à retrouver ci-dessous.Doté d'un tout nouveau moteur graphique, le Divinity 4.0,proposera à ses joueurs d'explorer et d'interagir librement le monde dans lequel il se trouve, qui réagira en fonction des choix de ces derniers. Comme le montre la cinématique d'introduction, à retrouver ci-après, le flagelleur mental vous a injecté un parasite dans votre cerveau, et vous devrez alors tenter de résister pour vaincre les ténèbres, ou alors vous laisser faire pour incarner le mal. L'histoire se déroulera dans les, où amitié, trahison, sacrifice et survie seront de la partie.Lorsque vous commencerez votre partie, vous aurez le choix, mais aussi un personnage prédéfini avec sa propre origine. Qui plus est, bien queest jouable en solo, il sera également possible de jouer en équipe jusqu'à quatre joueurs.Pour ce qui est du gameplay, quelques détails ont été partagés parmi lesquels nous pouvons citer, avec les avantages et inconvénients que cela incombe. Naturellement, de nombreuses possibilités pour piéger vos adversaires seront disponibles. Pour ce qui est des dialogues, nous avons appris que la vue à la première personne sera utilisée, avec une caméra focalisée sur votre interlocuteur, pour une immersion plus importante. Plusieurs choix de réponses seront disponibles, pouvant avoir leurs conséquences. Voici les autres choses essentielles à retenir :Pour ce qui est de l'aspect plus technique, nous pouvons constater que, et semble posséder un design plutôt joli, ce qui ravira bien évidemment les joueurs. Vous pouvez avoir un aperçu de cela par l’intermédiaire de la galerie :Finalement, même si nous étions nombreux à attendre une date de sortie,n'a malheureusement donné aucune information à ce sujet. Toutefois, nous pourrons bel et bien mettre la main suren accès anticipé dès 2020 sur PC. Ci-dessous, vous pouvez retrouver la présentation complète.