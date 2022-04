Baldur's Gate 3 confirme sa sortie finale pour 2023

Le jeu va continuer à s'améliorer, avec une sortie finale prévue en 2023.

Annoncé en 2019 et disponible depuis la fin d'année 2020,. Toutefois, les développeurs, à savoir le studio belge Larian Studios, a déjà déployé plusieurs mises à jour majeures, ajoutant une multitude de choses, dans le but d'améliorer l'expérience. Il avait été dit, à plusieurs reprises, que l'accès anticipé allait durer quelque temps, probablement jusqu'en 2023. C'est désormais acté.Dans une vidéo, retraçant le parcours de Baldur's Gate 3 et ses différents ajouts ces 18 derniers mois, avec un trait d'humour,En effet, il explique que les joueurs peuvent, dès maintenant, rejoindre le voyage de l'accès anticipé,. D'ailleurs, la description de la vidéo réitère les propos :Bien évidemment, nous ne savons pas encore quelle partie de l'année 2023 est visée, mais une chose est sûre, Larian va prendre son temps et ne pas se précipiter. Nous en saurons plus en temps voulu et, entretemps, les développeurs devraient déployer de nouvelles mises à jour majeures. D'ailleurs, l'une des nouveautés pourrait être l'ajout des gnomes En attendant, nous rappelons que