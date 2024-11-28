Baldur's Gate 3 : 12 nouvelles sous-classes, le cross-play et d'autres nouveautés arrivent avec le Patch 8

Larian Studios a, récemment, détaillé le contenu du Patch 8 de Baldur's Gate 3, qui apportera plusieurs nouvelles sous-classes et d'autres nouveaux éléments.
Larian Studios n'en a pas fini avec Baldur's Gate 3
et a ainsi prévu une nouvelle mise à jour, soit le Patch 8
. D'ailleurs, les développeurs ont partagé, il y a très peu de temps, des détails à propos du contenu du Patch 8 de Baldur's Gate 3
, qui ajoutera plusieurs nouveautés qui devraient faire plaisir à la communauté.
De nouvelles sous-classes et d'autres ajouts via le Patch 8 à venir sur Baldur's Gate 3
Par le biais d'un article sur la page Steam du jeu, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de Baldur's Gate 3
, Larian Studios a, effectivement, apporté des informations concernant le Patch 8, dont le contenu se veut assez conséquent
. Ainsi, cette mise à jour ajoutera 12 nouvelles sous-classes sur le RPG
. Pour être plus précis, chaque classe existante bénéficiera d'une sous-classe
(noms en anglais ci-dessous) :
- Barde
- Nouvelle sous-classe → College of Glamour
- Brève description → « [...] Vous aurez le pouvoir de soigner vos amis et de commander vos ennemis dans la même mesure [...] ».
- Barbare
- Nouvelle sous-classe → Patch of Giants
- Brève description → « [...] Votre nouvelle force de géant vous permettra d'affronter plus facilement vos amis et vos ennemis [...] ».
- Clerc
- Nouvelle sous-classe → Death Domain
- Brève description → « [...] Vous aurez quelques nouveaux tours dans votre sac : des sorts spécialisés dans les dégâts nécrotiques [...] ».
- Druide
- Nouvelle sous-classe → Circle of Stars
- Brève description → « [...] Ces druides se tournent vers les étoiles pour obtenir des réponses, accédant ainsi à des pouvoirs qui vont au-delà de ceux offerts par les formes sauvages classiques [...] ».
- Paladin
- Nouvelle sous-classe → Oath of the Crown
- Brève description → « [...] Vous avez juré de faire respecter les principes de la loi. Restez fidèle à votre serment et vous serez récompensé par le pouvoir d'aider vos alliés et de perturber vos ennemis [...] ».
- Guerrier
- Nouvelle sous-classe → Arcane Archer
- Brève description → « [...] Maîtrisant les deux arts de la magie et du tir, la sous-classe Archer arcanique offre des compétences uniques en plus de nouvelles animations de tir [...] ».
- Moine
- Nouvelle sous-classe → Drunken Master
- Brève description → « [...] En tant que maître de l'ivresse, vous avez la possibilité de consommer de l'alcool directement à partir de votre inventaire, ainsi que de boire dans les bouteilles que vous voyez sur la Côte de l'épée, afin de récupérer du Ki [...] ».
- Rôdeur
- Nouvelle sous-classe → Swarmkeeper
- Brève description → « [...] La sous-classe Swarmkeeper offre aux Rôdeurs trois types d'essaims mortels pour les aider au combat [...] ».
- Roublard
- Nouvelle sous-classe → Swashbuckler
- Brève description → « [...] introduit une série de nouvelles actions adaptées à la vie de pirate [...] ».
- Ensorceleur
- Nouvelle sous-classe → Shadow Magic
- Brève description → « [...] Vous pratiquez une forme de magie qui vous rend le plus mortel dans l'obscurité [...] ».
- Occultiste
- Nouvelle sous-classe → Hexblade
- Brève description (...) « [...] Ont conclu un pacte avec une entité du Shadowfell qui se manifeste sous la forme d'armes magiques [...] ».
- Magicien
- Nouvelle sous-classe → Bladesinging
- Brève description → « [...] Fusionne le maniement de l'épée et la sorcellerie [...] ».
En plus de nouvelles capacités, ces nouvelles sous-classes de Baldur's Gate 3 proposeront de nouvelles animations, effets visuels mais aussi des lignes de dialogue uniques
.
De plus, le Patch 8 introduira la fonctionnalité cross-play
, permettant aux joueurs de parcourir ensemble le RPG et ce, peu importe la plateforme utilisée, ainsi que le mode Photo sur Baldur's Gate 3
. D'ailleurs, celui-ci disposera de différentes options (stickers, cadres, effets, etc.) afin que chacun puisse capturer l'image parfaite.
À l'heure actuelle, Larian Studios n'a pas partagé la date de sortie du Patch 8 sur Baldur's Gate 3
. Or, le studio a prévu un « stress test
», qui débutera en janvier 2025 et qui se rendra alors disponible sur Xbox, PlayStation et PC.
Rappelons, en guise de conclusion, que Baldur's Gate 3
est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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