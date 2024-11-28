Baldur's Gate 3 : 12 nouvelles sous-classes, le cross-play et d'autres nouveautés arrivent avec le Patch 8

Larian Studios a, récemment, détaillé le contenu du Patch 8 de Baldur's Gate 3, qui apportera plusieurs nouvelles sous-classes et d'autres nouveaux éléments.

De nouvelles sous-classes et d'autres ajouts via le Patch 8 à venir sur Baldur's Gate 3

Barde Nouvelle sous-classe → College of Glamour Brève description → « [...] Vous aurez le pouvoir de soigner vos amis et de commander vos ennemis dans la même mesure [...] ».

Barbare Nouvelle sous-classe → Patch of Giants Brève description → « [...] Votre nouvelle force de géant vous permettra d'affronter plus facilement vos amis et vos ennemis [...] ».

Clerc Nouvelle sous-classe → Death Domain Brève description → « [...] Vous aurez quelques nouveaux tours dans votre sac : des sorts spécialisés dans les dégâts nécrotiques [...] ».

Druide Nouvelle sous-classe → Circle of Stars Brève description → « [...] Ces druides se tournent vers les étoiles pour obtenir des réponses, accédant ainsi à des pouvoirs qui vont au-delà de ceux offerts par les formes sauvages classiques [...] ».

Paladin Nouvelle sous-classe → Oath of the Crown Brève description → « [...] Vous avez juré de faire respecter les principes de la loi. Restez fidèle à votre serment et vous serez récompensé par le pouvoir d'aider vos alliés et de perturber vos ennemis [...] ».

Guerrier Nouvelle sous-classe → Arcane Archer Brève description → « [...] Maîtrisant les deux arts de la magie et du tir, la sous-classe Archer arcanique offre des compétences uniques en plus de nouvelles animations de tir [...] ».

Moine Nouvelle sous-classe → Drunken Master Brève description → « [...] En tant que maître de l'ivresse, vous avez la possibilité de consommer de l'alcool directement à partir de votre inventaire, ainsi que de boire dans les bouteilles que vous voyez sur la Côte de l'épée, afin de récupérer du Ki [...] ».

Rôdeur Nouvelle sous-classe → Swarmkeeper Brève description → « [...] La sous-classe Swarmkeeper offre aux Rôdeurs trois types d'essaims mortels pour les aider au combat [...] ».

Roublard Nouvelle sous-classe → Swashbuckler Brève description → « [...] introduit une série de nouvelles actions adaptées à la vie de pirate [...] ».

Ensorceleur Nouvelle sous-classe → Shadow Magic Brève description → « [...] Vous pratiquez une forme de magie qui vous rend le plus mortel dans l'obscurité [...] ».

Occultiste Nouvelle sous-classe → Hexblade Brève description (...) « [...] Ont conclu un pacte avec une entité du Shadowfell qui se manifeste sous la forme d'armes magiques [...] ».

Magicien Nouvelle sous-classe → Bladesinging Brève description → « [...] Fusionne le maniement de l'épée et la sorcellerie [...] ».









Discover what's coming to Baldur's Gate 3 next year with Community Update #30:



🎮 Cross-Play

📸 Photo Mode

💫 12 New Subclasses

🪱 Continued Bug Fixing

🔜 Patch 8 Stress Test - January 2025



Read more: https://t.co/HuVZ4buBuD pic.twitter.com/IPErZJXGKU — Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) November 27, 2024

Larian Studios n'en a pas fini avecet a ainsi prévu. D'ailleurs,, qui ajoutera plusieurs nouveautés qui devraient faire plaisir à la communauté.Par le biais d'un article sur la page Steam du jeu, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de. Ainsi,. Pour être plus précis,(noms en anglais ci-dessous) :En plus de nouvelles capacités,De plus,, permettant aux joueurs de parcourir ensemble le RPG et ce, peu importe la plateforme utilisée,. D'ailleurs, celui-ci disposera de différentes options (stickers, cadres, effets, etc.) afin que chacun puisse capturer l'image parfaite.À l'heure actuelle, Larian Studios n'a pas partagé la date de sortie du Patch 8 sur. Or, le studio a prévu un « stress test », qui débutera en janvier 2025 et qui se rendra alors disponible sur Xbox, PlayStation et PC.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.