Baldur's Gate 3 : 12 nouvelles sous-classes, le cross-play et d'autres nouveautés arrivent avec le Patch 8

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 novembre 2024 à 11h22
Larian Studios a, récemment, détaillé le contenu du Patch 8 de Baldur's Gate 3, qui apportera plusieurs nouvelles sous-classes et d'autres nouveaux éléments.
Baldur's Gate 3 : 12 nouvelles sous-classes, le cross-play et d'autres nouveautés arrivent avec le Patch 8
Larian Studios n'en a pas fini avec Baldur's Gate 3 et a ainsi prévu une nouvelle mise à jour, soit le Patch 8. D'ailleurs, les développeurs ont partagé, il y a très peu de temps, des détails à propos du contenu du Patch 8 de Baldur's Gate 3, qui ajoutera plusieurs nouveautés qui devraient faire plaisir à la communauté.

De nouvelles sous-classes et d'autres ajouts via le Patch 8 à venir sur Baldur's Gate 3

Par le biais d'un article sur la page Steam du jeu, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de Baldur's Gate 3, Larian Studios a, effectivement, apporté des informations concernant le Patch 8, dont le contenu se veut assez conséquent. Ainsi, cette mise à jour ajoutera 12 nouvelles sous-classes sur le RPG. Pour être plus précis, chaque classe existante bénéficiera d'une sous-classe (noms en anglais ci-dessous) :
  • Barde 
    • Nouvelle sous-classe → College of Glamour
      • Brève description → « [...] Vous aurez le pouvoir de soigner vos amis et de commander vos ennemis dans la même mesure [...] ».
  • Barbare
    • Nouvelle sous-classe → Patch of Giants
      • Brève description → « [...] Votre nouvelle force de géant vous permettra d'affronter plus facilement vos amis et vos ennemis [...] ».
  • Clerc 
    • Nouvelle sous-classe → Death Domain
      • Brève description → « [...] Vous aurez quelques nouveaux tours dans votre sac : des sorts spécialisés dans les dégâts nécrotiques [...] ».
  • Druide 
    • Nouvelle sous-classe → Circle of Stars
      • Brève description → « [...] Ces druides se tournent vers les étoiles pour obtenir des réponses, accédant ainsi à des pouvoirs qui vont au-delà de ceux offerts par les formes sauvages classiques [...] ».
  • Paladin 
    • Nouvelle sous-classe → Oath of the Crown
      • Brève description → « [...] Vous avez juré de faire respecter les principes de la loi. Restez fidèle à votre serment et vous serez récompensé par le pouvoir d'aider vos alliés et de perturber vos ennemis [...] ».
  • Guerrier 
    • Nouvelle sous-classe → Arcane Archer
      • Brève description → « [...] Maîtrisant les deux arts de la magie et du tir, la sous-classe Archer arcanique offre des compétences uniques en plus de nouvelles animations de tir [...] ».
  • Moine
    • Nouvelle sous-classe → Drunken Master
      • Brève description → « [...] En tant que maître de l'ivresse, vous avez la possibilité de consommer de l'alcool directement à partir de votre inventaire, ainsi que de boire dans les bouteilles que vous voyez sur la Côte de l'épée, afin de récupérer du Ki [...] ».
  • Rôdeur 
    • Nouvelle sous-classe → Swarmkeeper
      • Brève description → « [...] La sous-classe Swarmkeeper offre aux Rôdeurs trois types d'essaims mortels pour les aider au combat [...] ».
  • Roublard
    • Nouvelle sous-classe → Swashbuckler
      • Brève description → « [...] introduit une série de nouvelles actions adaptées à la vie de pirate [...] ».
  • Ensorceleur 
    • Nouvelle sous-classe → Shadow Magic
      • Brève description → « [...] Vous pratiquez une forme de magie qui vous rend le plus mortel dans l'obscurité [...] ».
  • Occultiste
    • Nouvelle sous-classe → Hexblade
      • Brève description (...) « [...] Ont conclu un pacte avec une entité du Shadowfell qui se manifeste sous la forme d'armes magiques [...] ».
  • Magicien
    • Nouvelle sous-classe → Bladesinging
      • Brève description → « [...] Fusionne le maniement de l'épée et la sorcellerie [...] ».
En plus de nouvelles capacités, ces nouvelles sous-classes de Baldur's Gate 3 proposeront de nouvelles animations, effets visuels mais aussi des lignes de dialogue uniques
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De plus, le Patch 8 introduira la fonctionnalité cross-play, permettant aux joueurs de parcourir ensemble le RPG et ce, peu importe la plateforme utilisée, ainsi que le mode Photo sur Baldur's Gate 3. D'ailleurs, celui-ci disposera de différentes options (stickers, cadres, effets, etc.) afin que chacun puisse capturer l'image parfaite.

À l'heure actuelle, Larian Studios n'a pas partagé la date de sortie du Patch 8 sur Baldur's Gate 3. Or, le studio a prévu un « stress test », qui débutera en janvier 2025 et qui se rendra alors disponible sur Xbox, PlayStation et PC.
Rappelons, en guise de conclusion, que Baldur's Gate 3 est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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