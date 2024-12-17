Balatro déçu de sa note PEGI 18, s'en prend à FC 25 et ses microtransactions, qui est PEGI 3

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 décembre 2024 à 12h15
Disponible depuis le mois de février 2024, Balatro s'est vu attribuer une note de PEGI 18, interdisant au mineur de jouer. Le développeur s'étonne et fait remarquer avec humour que FC 25, qui prône les microtransactions, n'est que PEGI 3.
Balatro déçu de sa note PEGI 18, s'en prend à FC 25 et ses microtransactions, qui est PEGI 3
Le développeur de Balatro, LocalThunk, a récemment critiqué la classification 18+ attribuée par le système de classification PEGI à son jeu. Selon PEGI, ce classement est dû à l'utilisation de mécaniques de poker dans le gameplay, qui « enseignent des compétences pouvant être utilisées dans des parties de poker réelles ». Cette décision a déclenché des réactions sarcastiques de la part du développeur, qui a tourné en dérision l'incohérence du système.

L'incompréhension du développeur

Dans une publication sur X (anciennement Twitter), LocalThunk, qui a vu son projet être nommé au jeu de l'année au Game Awards, et a remporté plusieurs prix dont meilleur premier jeu et meilleur jeu indépendant, a plaisanté :
Puisque PEGI nous a donné une classification 18+ pour nos cartes de jeu démoniaques, peut-être que je devrais ajouter des microtransactions et des loot boxes comme dans EA SPORTS FC 25 pour descendre à 3+.
Ce commentaire fait référence au fait que FC 25, le jeu de foot d'Electronic Arts, qui intègre des microtransactions et des packs aléatoires dans son gameplay, est classé pour les 3 ans et plus. Une décision que le développeur considère comme hypocrite, car Balatro ne propose aucune transaction réelle ni incitation au comportement de jeu d'argent.
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Une classification controversée mais « cohérente »

PEGI applique une règle stricte depuis 2020 : tout jeu « encourageant ou enseignant les jeux d'argent » est automatiquement classé 18+. Bien que Balatro n'implique aucune mise réelle, il enseigne des bases de poker, ce qui justifie techniquement sa classification selon les standards de PEGI. Cependant, LocalThunk souligne que cette logique ne s'applique pas équitablement aux jeux comme FC 25, qui encouragent pourtant de manière très flagrante des comportements de gambling via des loot boxes.
Je suis plus agacé par le 3+ donné aux jeux avec de vraies mécaniques de jeu d'argent que par le 18+ de Balatro. Le logo rouge est plutôt stylé.
Le débat sur l'équité des classifications reste ouvert, particulièrement à une époque où les microtransactions et les loot boxes continuent de susciter des controverses. L'idéal serait d'apporter une cohérence totale, avec chaque jeu et studio logés à la même enseigne. Il n'est pas normal de voir un jeu qui incite à dépenser de l'argent réel être classé uniquement PEGI 3. Comme le dit LocalThunk, le vrai problème est là.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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