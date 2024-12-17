Balatro déçu de sa note PEGI 18, s'en prend à FC 25 et ses microtransactions, qui est PEGI 3

Balatro reporte sa mise à jour majeure 1.1
LocalThunk, développeur solo de Balatro, repousse la sortie de l'update 1.1 à 2026. Son objectif, éviter le crunch et continuer à travailler au rythme qui lui permet de rester passionné.
Puisque PEGI nous a donné une classification 18+ pour nos cartes de jeu démoniaques, peut-être que je devrais ajouter des microtransactions et des loot boxes comme dans EA SPORTS FC 25 pour descendre à 3+.
Ce commentaire fait référence au fait que FC 25, le jeu de foot d'Electronic Arts, qui intègre des microtransactions et des packs aléatoires dans son gameplay, est classé pour les 3 ans et plus. Une décision que le développeur considère comme hypocrite, car Balatro ne propose aucune transaction réelle ni incitation au comportement de jeu d'argent.
Just to clear it up - I'm way more irked at the 3+ for these games with actual gambling mechanics for children than I am about Balatro having an 18+ rating— localthunk (@LocalThunk) December 16, 2024
If these other games were rated properly I'd happily accept the weirdo 18+. The red logo looks kinda dope https://t.co/7yyrKYAjgg
Je suis plus agacé par le 3+ donné aux jeux avec de vraies mécaniques de jeu d'argent que par le 18+ de Balatro. Le logo rouge est plutôt stylé.Le débat sur l'équité des classifications reste ouvert, particulièrement à une époque où les microtransactions et les loot boxes continuent de susciter des controverses. L'idéal serait d'apporter une cohérence totale, avec chaque jeu et studio logés à la même enseigne. Il n'est pas normal de voir un jeu qui incite à dépenser de l'argent réel être classé uniquement PEGI 3. Comme le dit LocalThunk, le vrai problème est là.
commentaire (0)