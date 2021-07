Black 4 Blood partage un nouveau trailer montrant les caractéristiques PC

Back 4 Blood ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Back 4 Blood France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, notamment du côté des amateurs du genre FPS coopératif et nostalgiques de la licence Left 4 Dead. Victime d'un report de plusieurs mois en début d'année, le titre développé par Turtle Rock Studios fait parler de lui de temps à autre pour rappeler sa sortie en octobre,, permettant d'en savoir un peu plus sur ses caractéristiques.Ainsi, sans grande surprise,. Il jouira en outre de la technologie NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) et sera compatible avec les écrans dits ultra-larges., à l'instar de ce que nous pourrons découvrir sur les consoles de nouvelle génération.Récemment, les développeurs nous ont présenté le mode PvP , qui sera, comme le reste, doté d'une belle rejouabilité. De plus, même si vous jouez seul, vous serez obligé d'avoir une connexion internet puisque aucun mode hors-ligne ne sera disponible lors de la sortie, comme l'avaient expliqué les développeurs il y a peu La sortie deest programmée pour le 12 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une bêta fermée et une bêta ouverte seront organisée en août. Vous pouvez retrouver plus d'informations ici