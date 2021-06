Back 4 Blood : Le mode PvP présenté en vidéo

Back 4 Blood ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Back 4 Blood France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Turtle Rock Studios et Warner Bros. Interactive nous avaient donné rendez-vous pour nous faire une présentation complète dulors de cet E3, opposant les joueurs entre eux, en incarnant des zombies, appelés ici « infestés » et des nettoyeurs. Ce mode, nommé Nuée,et se déroule en série de trois manches, durant lesquelles il faut résister le plus longtemps aux infestés. Une fois un round terminé, les rôles changent, les infestés deviennent joueurs et vice versa.Le gameplay du mode Nuée est visible dans la bande-annonce ci-dessous :Les infestés jouables ont également été présentés et se déclinent en neuf variants :. Toutefois, sachez que, lesquels pourraient être vite dépassés si vous adoptez une bonne stratégie.Pour rappel, Back 4 Blood arrivera le 12 octobre 2021, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Toutefois, il sera possible de le tester en avant-première durant la bêta ouverte qui se déroulera durant le mois d'août