Back 4 Blood : Comment participer à la bêta ouverte ?

Participer à la bêta de Back 4 Blood

Rendez-vous sur le site officiel.

Cliquez sur « Register for upcoming online tests » en haut à droite de la page.

Entrez votre âge.

Entrez ensuite votre adresse mail et cliquez sur « Register » pour valider l'opération.

Malgré l'annonce de son report de quatre mois, les joueurs deauront de quoi patienter, puisque Turtle Rock, en charge de son développement, a expliqué qu'uneà tous les joueurs sera organisée « cet été » sans plus de précisions pour le moment.Sachez que vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire, afin de ne pas la louper lorsqu'elle sera disponible.Étant donné qu'il s'agit d'une, il est relativement aisé de s'inscrire afin de découvrir le jeu quelques semaines avant son lancement, si vous n'avez pas fait partie des heureux élus ayant accédé à l'alpha fermée en fin d'année 2020. Même si vous avez déjà testé le jeu, n'hésitez pas à vous inscrire, puisque de nombreux changements seront probablement apportés, en vue de la sortie finale.Pour vous inscrire, rien de plus simple. Il suffit de suivre les étapes suivantes :Le message vous indiquera que vous êtes désormais enregistré pour l'alpha fermée (qui s'est déjà déroulée), mais cette manipulation vous permet aussi de vous enregistrer pour la bêta qui arrive, et d'être normalement averti lorsqu'elle débutera.Les précisions concernant cette bêta ouverte et notamment sa date de lancement et son contenu seront communiquées ultérieurement par Turtle Rock. Cet article sera mis à jour dès lors que nous en saurons plus.Pour rappel, Back 4 Blood arrivera le 12 octobre 2021, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.