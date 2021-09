Back 4 Blood présente son mode Campagne

Back 4 Blood ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Back 4 Blood France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après une bêta ouverte prometteuse, toute une communauté attend de pied ferme la sortie deà la mi-octobre. Pour que le temps passe plus vite, Warner Bros. Games et Turtle Rock Studios viennent de partager un trailer inédit, mettant en avant la campagne du jeu. Naturellement, la survie est l'élément-clé et, si vous le pouvez, la coopération vous rendra les choses un peu plus faciles.Peu mise en avant depuis l'annonce,, puisque nous suivrons ces survivants, guidés par l'intrépide « Maman », leadeuse du groupe. Comme vous pouvez le voir, la liquidation de zombies, quelle que soit la manière, sera au rendez-vous, tout comme les variantes de morts-vivants, certaines étant sans aucun doute plus puissantes et robustes.Au fil de vos aventures, vous découvrirez si oui ou non l'humanité peut être sauvée de cette catastrophe, causée par le « ver du Diable », dont l'apparition a été tenue secrète par les autorités jusqu'au point de non-retour., qui arrivera le 12 octobre 2021 sur PC, PlayStation et Xbox, proposera évidemment un mode multijoueur, où il sera même possible d'incarner des zombies. Pour personnaliser votre expérience, vous pourrez faire votre propre Decks , permettant de récupérer quelques bonus sur le champ de bataille. Afin d'être fin prêt le jour de sa sortie, nous vous avons fait un petit guide avec quelques astuces, à retrouver juste ici