Game Pass : Souscrire l'abonnement via le programme Microsoft Rewards va vous coûter plus cher

Pour profiter du Game Pass, les joueurs peuvent échanger leurs points Microsoft Rewards contre un mois d'abonnement. Mais cette option va connaitre une hausse de prix.
Le Game Pass est une option plébiscitée pour profiter à petit prix d'un large catalogue de jeux, de remises exclusives ou de la possibilité de jouer aux titres les plus récents dès leur lancement, à l'image d'Avowed
. Plusieurs abonnements différents sont proposés aux utilisateurs pour jouer sur PC, sur consoles Xbox ou sur les deux supports. Si la plupart des joueurs paient cet abonnement avec de l'argent réel, il est possible d'utiliser le programme Microsoft Rewards pour payer cet abonnement.
Ce programme de fidélité permet d'accumuler des points en accomplissant certaines missions dans des jeux ou en effectuant des achats. Néanmoins, le nombre de points à échanger pour obtenir un Game Pass va évoluer à compter du 20 avril 2025.
Dépenser entre 1000 et 5000 points de plus pour obtenir un Game Pass avec Microsoft Rewards
L'information a été relayée par le site PureXbox.
L'article indique que plusieurs utilisateurs du programme ont récemment reçu un mail précisant la mise en place d'une hausse des tarifs des récompenses. Cela concerne notamment les abonnements Game Pass, qu'il s'agisse de la version PC, Core ou Ultimate. Pour éviter toute mauvaise surprise, les abonnements mensuels souscrits de cette manière seront automatiquement annulés dès le 20 avril.
Les nouveaux tarifs d'échange du Microsoft Rewards appliqués à cette date sont les suivants :
Pour l'heure, l'information concerne uniquement les utilisateurs vivant au Royaume-Uni
- 17 000 points pour s'abonner au Xbox Game Pass Core (contre 12 000 à l'heure actuelle)
- 10 500 points pour s'abonner au PC Game Pass (contre 7 750 à l'heure actuelle)
- 9500 points pour s'abonner au Xbox Game Pass Core (contre 6 800 à l'heure actuelle)
. Mais il est possible que les joueurs français soient concernés. Cependant, la hausse pour l'hexagone n'est pas encore connue. À l'heure où ces lignes sont écrites, vous pouvez obtenir un mois d'abonnement au PC Game Pass pour 9 250 points et un mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate en échangeant 14 000 points Microsoft Rewards.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons plus de détails sur les éventuelles hausses pratiquées en France.
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