Obsidian, qui a récemment œuvré sur The Outer Worlds, vient d'annoncer son prochain jeu, un RPG nommé Avowed.

Parmi les nouveautés découvertes lors du Xbox Games Showcase tenu par Microsoft ce 23 juillet, nous avons pu faire la connaissance d', leSe déroulant dans l'univers fantastique d’Eora,qui aura pour objectif de s'implanter dans le genre et donc de concurrencer un certain The Elder Scrolls 6 , qui arrivera d'ici quelques années sur le marché. Plusieurs mécaniques intéressantes seront proposées par cette nouvelle franchise, comme la possibilité d'utiliser ses deux mains et donc, semble-t-il, de tenir une arme dans une main et pouvoir utiliser un sort dans l'autre, comme le prouve la bande-annonce.Peu d'informations sont disponibles sur le titre, qui devrait davantage se montrer dans les semaines et mois à venir.. Aucune mention du PC et Windows 10 ne sont faites, mais il est difficile de croire que les développeurs privent les joueurs sur ordinateurs, friands de ce genre de jeu. L'annonce a, en tout cas, fait vivement réagir la communauté, qui a hâte d'en savoir plus sur ce nouveau RPG.