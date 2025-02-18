Avowed Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui rencontre un véritable succès depuis sa commercialisation, est très souvent utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Avowed ? Nous vous apportons la réponse.

Est-il possible de jouer à Avowed sur le Steam Deck ?







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Depuis la fin du mois de février 2025,, le nouveau RPG d'Obsidian Entertainment, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se posent plusieurs questions, plus ou moins évidentes, au sujet des possibilités de ce nouveau titre des créateurs de The Outer Worlds. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent siGrâce aux informations disponibles sur la page Steam du soft, nous pouvons répondre à cette question concernant le. En effet, dans un encart, figurant dans une colonne sur la droite, il est indiqué qu'. Une nouvelle qui devrait ravir les possesseurs de ladite console de Valve, notamment celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.Cependant, il convient de remarquer que le terme « Compatible », dans l'encart précédemment mentionné, n'est pas disponible, au moment où nous écrivons ces lignes. Obsidian Entertainment indique, d'ailleurs, ceci : « Ce jeu fonctionne sur Steam Deck, mais il peut nécessiter des étapes supplémentaires dans sa configuration ou son interaction ». À cet endroit, il est, dès lors, précisé que « la saisie de texte nécessite l'appel manuel du clavier virtuel ». Malgré cela, et comme vous l'aurez compris,En guise de conclusion, rappelons qu', qui est sorti le 18 février 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur Xbox Series. Le RPG d'Obsidian Entertainment figure également dans le catalogue du Game Pass. Si vous souhaitez obtenirtout en faisant des économies, c'est possible grâce à notre