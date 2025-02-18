Avowed Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui rencontre un véritable succès depuis sa commercialisation, est très souvent utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Avowed ? Nous vous apportons la réponse.
Mise à jour du
16/07/2025
:
Depuis le 15 juillet 2025, qui a notamment signé l'arrivée de la mise à jour 1.5, Avowed est officiellement compatible et donc jouable sur le Steam Deck. Cette information a été partagée par les développeurs sur le compte Twitter/X du jeu et est indiquée sur la page Steam du soft, dans l'encart « Compatibilité avec Steam Deck ».
Depuis la fin du mois de février 2025, Avowed
, le nouveau RPG d'Obsidian Entertainment, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se posent plusieurs questions, plus ou moins évidentes, au sujet des possibilités de ce nouveau titre des créateurs de The Outer Worlds. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si Avowed est compatible et/ou jouable sur le Steam Deck
.
Est-il possible de jouer à Avowed sur le Steam Deck ?
Grâce aux informations disponibles sur la page Steam du soft, nous pouvons répondre à cette question concernant le Steam Deck
. En effet, dans un encart, figurant dans une colonne sur la droite, il est indiqué qu'Avowed est jouable sur Steam Deck
. Une nouvelle qui devrait ravir les possesseurs de ladite console de Valve, notamment celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.
Cependant, il convient de remarquer que le terme « Compatible », dans l'encart précédemment mentionné, n'est pas disponible, au moment où nous écrivons ces lignes. Obsidian Entertainment indique, d'ailleurs, ceci : « Ce jeu fonctionne sur Steam Deck, mais il peut nécessiter des étapes supplémentaires dans sa configuration ou son interaction
». À cet endroit, il est, dès lors, précisé que « la saisie de texte nécessite l'appel manuel du clavier virtuel
». Malgré cela, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck pour découvrir Avowed
.
En guise de conclusion, rappelons qu'Avowed
, qui est sorti le 18 février 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur Xbox Series. Le RPG d'Obsidian Entertainment figure également dans le catalogue du Game Pass. Si vous souhaitez obtenir Avowed
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