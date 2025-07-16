Avowed reçoit l'une de ses plus importantes mises à jour : voici son contenu

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 juillet 2025 à 19h27
Annoncée dans sa feuille de route, Avowed vient de recevoir sa mise à jour 1.5. Celle-ci propose de nombreuses améliorations, dont certaines pensées pour rendre les combats plus agréables pour les rôdeurs et les combattants.
Avowed reçoit l'une de ses plus importantes mises à jour : voici son contenu
Le 15 juillet 2025 était une date très attendue par les joueurs et les joueurs d'Avowed. En effet, c'est à cette date que la version 1.5 du titre a été déployée. Proposant les habituels correctifs de bugs, cette mise à jour permet de corriger une injustice présente depuis les débuts du jeu et de proposer l'épopée d'Obsidian Entertainment sur un nouveau support.

Le Rôdeur et le Combattant désormais aussi redoutables que le Magicien dans Avowed

L'un des principaux reproches faits par les joueurs est que, pendant longtemps, le Magicien était la classe la plus avantagée. Plus facile à jouer et offrant plus d'options de spécialisation, il possédait également des compétences passives et actives plus efficaces que celles du Combattant ou du Rôdeur.

avowed-combattant
Avec la mise à jour 1.5, les deux classes bénéficient de nouveaux atouts à exploiter comme la récupération d'endurance et la réanimation d'alliés à distance pour le Combattant ou les fumigènes et les attaques furtives pour le Rôdeur. De nouveaux effets passifs ont aussi été ajoutés. Afin de tester ces nouvelles compétences, les développeurs d'Avowed ont remboursé les capacités existantes afin de permettre aux joueurs de tester tous ces ajouts.

Une interface améliorée et de nouveaux réglages permettant de s'adapter à plus de configurations

Du côté de l'expérience utilisateur, cette nouvelle mise à jour d'Avowed corrige certains défauts présents depuis le lancement du titre. À partir d'aujourd'hui, les menus sont beaucoup ergonomiques et la navigation y est plus instictive. Les joueurs qui le souhaitent peuvent placer des marqueurs personnalisés sur leurs cartes et l'affichage de celles-ci a été élargie. De nouveaux raccourcis sont aussi proposés pout faciliter l'utilisation des compétences de cuisine et d'artisanat. 

avowed-carte
Enfin, de nouveaux réglages impactant les performances et des éléments bonus viennent compléter le contenu de cette mise à jour avec la possibilité de jouer à Avowed en japonais ou en coréen, une optimisation du mode Arachnophobie et plus encore. Vous pouvez retrouver l'ensemble des notes de patch de la version 1.5 du titre en cliquant sur ce lien.

Avowed est disponible sur Xbox Series X|S et PC, ainsi que dans le Xbox Game Pass.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

La suite d'Avowed annulée, pour se consacrer sur un nouveau Fallout
Avowed 09 juillet 2026

La suite d'Avowed annulée, pour se consacrer sur un nouveau Fallout

Microsoft réorganise violemment ses studios. Selon de récentes indiscrétions, XBOX aurait annulé la suite de Avowed pour forcer Obsidian Entertainment à développer un nouveau jeu Fallout. Ce projet très attendu serait dirigé par Josh Sawyer, l'homme derrière le légendaire épisode New Vegas.
Avowed gâté pour son anniversaire avec l'arrivée de la version PS5 et la mise à jour 2.0
Avowed 18 février 2026

Avowed gâté pour son anniversaire avec l'arrivée de la version PS5 et la mise à jour 2.0

Cela fait officiellement un an qu'Avowed est disponible sur PC et consoles Xbox Series. Pour célébrer son premier anniversaire, le titre s'offre deux nouveautés majeures avec notamment son ajout au catalogue PlayStation 5.
Les créateurs d'Avowed face à un bilan 2025 difficile, mais cette franchise se démarque
Avowed 04 février 2026

Les créateurs d'Avowed face à un bilan 2025 difficile, mais cette franchise se démarque

En 2025, Obsidian Entertainment a sorti 3 jeux à quelques mois d'intervalle, dont Avowed sur lequel Xbox Game Studios avait beaucoup misé. Mai à l'heure du bilan, un constat ressort : le titre n'a pas eu le succès escompté.

commentaire (0)