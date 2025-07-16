Avowed reçoit l'une de ses plus importantes mises à jour : voici son contenu



le 16 juillet 2025 à 19h27 Publié par Justine Manchuelle le 16 juillet 2025 à 19h27

Annoncée dans sa feuille de route, Avowed vient de recevoir sa mise à jour 1.5. Celle-ci propose de nombreuses améliorations, dont certaines pensées pour rendre les combats plus agréables pour les rôdeurs et les combattants.