Avowed reçoit l'une de ses plus importantes mises à jour : voici son contenu

Annoncée dans sa feuille de route, Avowed vient de recevoir sa mise à jour 1.5. Celle-ci propose de nombreuses améliorations, dont certaines pensées pour rendre les combats plus agréables pour les rôdeurs et les combattants.
Le 15 juillet 2025 était une date très attendue par les joueurs et les joueurs d'Avowed
. En effet, c'est à cette date que la version 1.5 du titre a été déployée
. Proposant les habituels correctifs de bugs, cette mise à jour permet de corriger une injustice présente depuis les débuts du jeu et de proposer l'épopée d'Obsidian Entertainment sur un nouveau support.
Le Rôdeur et le Combattant désormais aussi redoutables que le Magicien dans Avowed
L'un des principaux reproches faits par les joueurs est que, pendant longtemps, le Magicien était la classe la plus avantagée. Plus facile à jouer et offrant plus d'options de spécialisation, il possédait également des compétences passives et actives plus efficaces que celles du Combattant ou du Rôdeur.
Avec la mise à jour 1.5, les deux classes bénéficient de nouveaux atouts à exploiter
comme la récupération d'endurance et la réanimation d'alliés à distance pour le Combattant ou les fumigènes et les attaques furtives pour le Rôdeur. De nouveaux effets passifs ont aussi été ajoutés. Afin de tester ces nouvelles compétences, les développeurs d'Avowed ont remboursé les capacités existantes
afin de permettre aux joueurs de tester tous ces ajouts.
Une interface améliorée et de nouveaux réglages permettant de s'adapter à plus de configurations
Du côté de l'expérience utilisateur, cette nouvelle mise à jour d'Avowed corrige certains défauts présents depuis le lancement du titre. À partir d'aujourd'hui, les menus sont beaucoup ergonomiques
et la navigation y est plus instictive. Les joueurs qui le souhaitent peuvent placer des marqueurs personnalisés sur leurs cartes
et l'affichage de celles-ci a été élargie. De nouveaux raccourcis sont aussi proposés pout faciliter l'utilisation des compétences de cuisine et d'artisanat.
Enfin, de nouveaux réglages impactant les performances et des éléments bonus viennent compléter le contenu de cette mise à jour avec la possibilité de jouer à Avowed en japonais ou en coréen, une optimisation du mode Arachnophobie et plus encore. Vous pouvez retrouver l'ensemble des notes de patch de la version 1.5 du titre en cliquant sur ce lien
.
Avowed est disponible sur Xbox Series X|S et PC
, ainsi que dans le Xbox Game Pass.
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