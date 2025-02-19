Avowed : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 février 2025 à 16h33
De nombreux joueurs et joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC d'Avowed avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.
Avowed : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?
Sorti à la fin du mois de février, Avowed, qui est développé par Obsidian Entertainment, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu. Beaucoup de joueurs et joueuses comptent découvrir le nouveau RPG des créateurs de Grounded. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le jeu prend en charge les contrôleurs et donc s'il est possible de jouer à Avowed sur PC avec une manette, à la place du clavier et de la souris.

Est-il possible de jouer à Avowed sur PC avec une manette ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Si vous vous posez cette question, sachez que la réponse est positive : il est tout à fait possible de jouer à Avowed sur PC avec une manette. Cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui préfèrent utiliser leur contrôleur pour ce type de jeu, plutôt que leur clavier et leur souris.

Le studio de développement Obsidian Entertainment a, notamment, partagé cette information sur la page Steam du soft. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart figurant sur la droite, nous pouvons, effectivement, lire la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs ».

avowed-prise-charge-controleurs

Précisons, à ce sujet, que les développeurs indiquent que les joueurs et les joueuses peuvent utiliser des manettes Xbox pour parcourir Avowed sur PC. De ce fait, si vous désirez jouer à Avowed sur PC avec une manette, il vous suffit de brancher votre contrôleur en filaire ou bien en Bluetooth (en fonction des possibilités d'un point de vue connectique de votre périphérique).

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Avowed est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez obtenir le dernier RPG d'Obsidian Entertainment tout en faisant des économies, c'est possible grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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