Avowed : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC d'Avowed avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.

Est-il possible de jouer à Avowed sur PC avec une manette ?

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Sorti à la fin du mois de février,, qui est développé par Obsidian Entertainment, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu. Beaucoup de joueurs et joueuses comptent découvrir le nouveau RPG des créateurs de Grounded. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent, à la place du clavier et de la souris.Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Si vous vous posez cette question, sachez que la réponse est positive :. Cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui préfèrent utiliser leur contrôleur pour ce type de jeu, plutôt que leur clavier et leur souris.Le studio de développement Obsidian Entertainment a, notamment, partagé cette information sur la page Steam du soft. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart figurant sur la droite, nous pouvons, effectivement, lire la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs ».Précisons, à ce sujet, que les développeurs indiquent que les joueurs et les joueuses peuvent utiliser des manettes Xbox pour parcourirsur PC. De ce fait, si vous désirez, il vous suffit de brancher votre contrôleur en filaire ou bien en Bluetooth (en fonction des possibilités d'un point de vue connectique de votre périphérique).Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez obtenir le dernier RPG d'Obsidian Entertainment tout en faisant des économies, c'est possible grâce à notre