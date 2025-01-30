Avowed est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 janvier 2025 à 16h26
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Avowed possède une dimension multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Avowed est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Développé par Obsidian Entertainment, Avowed est catégorisé comme un RPG à la première personne, qui se déroule dans le monde fictif d'Eora. Le nouveau jeu des créateurs de The Outer Worlds ou bien Grounded, pour ne citer que ces deux exemples, est plutôt attendu par la communauté. Certains joueurs et joueuses comptent donc se lancer dans l'aventure et se demandent, ainsi, si Avowed est multijoueur et/ou coopératif.

Avowed est-il multijoueur et/ou coopératif ? 

Ne faisons pas durer le suspense trop longtemps. Malheureusement, la réponse est négative : Avowed ne possède pas de dimension multijoueur et ne propose pas de coopération. Cette information est notamment visible sur la page Steam du jeu, où il est spécifié, dans un encart sur la droite, qu'Avowed est un jeu solo. De ce fait, le titre d'Obsidian Entertainment est une expérience 100 % solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 18 février 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu.

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Toutefois, remarquons qu'Obsidian Entertainment avait pensé à faire d'Avowed un titre multijoueur, au tout début. Cependant, les développeurs sont revenus sur cette décision, par la suite. Dans le documentaire du 20ème anniversaire d'Obsidian Entertainment, le PDG du studio, Feargus Urquhart, avait déclaré : « [...] L'une des choses sur lesquelles j'ai insisté, c'est le fait qu'Avowed allait être multijoueur. Et j'ai continué à insister pendant longtemps, et je pense - non pas je pense, je sais - qu'en fin de compte c'était la mauvaise décision de continuer là-dessus [...] ».
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Rappelons, pour conclure, qu'Avowed débarque le 18 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur Xbox Series. Le titre d'Obsidian Entertainment intégrera, dès le jour de sa sortie, le catalogue du Game Pass. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander selon différentes éditions, et l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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