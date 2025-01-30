De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Avowed possède une dimension multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Avowed est-il multijoueur et/ou coopératif ?







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Développé par Obsidian Entertainment,est catégorisé comme un RPG à la première personne, qui se déroule dans le monde fictif d'Eora. Le nouveau jeu des créateurs de The Outer Worlds ou bien Grounded, pour ne citer que ces deux exemples, est plutôt attendu par la communauté. Certains joueurs et joueuses comptent donc se lancer dans l'aventure et se demandent, ainsi,Ne faisons pas durer le suspense trop longtemps. Malheureusement,. Cette information est notamment visible sur la page Steam du jeu, où il est spécifié, dans un encart sur la droite, qu'est un jeu solo. De ce fait, le titre d'Obsidian Entertainment est une expérience 100 % solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 18 février 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu.Toutefois, remarquons qu'Obsidian Entertainment avait pensé à faire d'un titre multijoueur, au tout début. Cependant, les développeurs sont revenus sur cette décision, par la suite. Dans le documentaire du 20anniversaire d'Obsidian Entertainment, le PDG du studio, Feargus Urquhart, avait déclaré : « [...] L'une des choses sur lesquelles j'ai insisté, c'est le fait qu'Avowed allait être multijoueur. Et j'ai continué à insister pendant longtemps, et je pense - non pas je pense, je sais - qu'en fin de compte c'était la mauvaise décision de continuer là-dessus [...] ».Rappelons, pour conclure, qu'débarque le 18 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur Xbox Series. Le titre d'Obsidian Entertainment intégrera, dès le jour de sa sortie, le catalogue du Game Pass. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander selon différentes éditions, et l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre