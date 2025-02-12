Avowed accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Certaines personnes vont pouvoir jouer en avance à Avowed, le nouveau RPG d'Obsidian Entertainment. Si vous désirez en faire partie, sachez que nous vous expliquons comment profiter de son accès anticipé.
Avowed
est attendu avec impatience par la communauté, notamment parce qu'il marque le grand retour d'Obsidian Entertainment dans le RPG en monde ouvert. Même s'il ne s'adresse pas à tous les joueurs, ce titre suscite un fort intérêt chez celles et ceux passionnés par les univers épiques et les récits immersifs dans un monde fantastique. C'est ainsi que nous retrouvons Avowed
parmi les jeux les plus attendus de ce début d'année si chargé.
Quoi qu'il en soit, comme il est coutume de le faire depuis quelques années, Avowed va bénéficier d'un accès anticipé
, permettant ainsi aux joueurs et aux joueuses de plonger dans son univers avec quelques jours d'avance. Voici donc comment profiter de l'accès anticipé d'Avowed si vous souhaitez y jouer en avance
.
Comment jouer en avance à Avowed grâce à l'accès anticipé ?
Si vous souhaitez explorer Avowed avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé
, c'est possible, mais sous certaines conditions.
En effet, pour bénéficier de l'accès anticipé d'Avowed et donc y jouer plusieurs jours en avance
, il est impératif d'acheter certaines éditions bien spécifiques. Plus précisément, en précommandant l'édition Premium du jeu d'Obsidian Entertainment, vous pourrez profiter de l'accès anticipé d'Avowed
. Rappelons, d'ailleurs, que cet accès anticipé
permet de jouer à ce RPG en monde ouvert avec cinq jours d'avance, soit dès le 13 février 2025.
Évidemment, l'édition premium d'Avowed
ne comporte pas seulement les cinq jours d'accès anticipé
, mais comprend également d'autres bonus, listés dans le tableau ci-dessous :
|Avantages
|Standard
|Premium
|Avowed
|Oui
|Oui
|Accès anticipé de 5 jours
|Non
|Oui
|Deux packs de skins
|Non
|Oui
|Bande originale
|Non
|Oui
|Accès aux illustrations numériques
|Non
|Oui
Néanmoins nous ne savons pas encore à quelle heure va démarrer cet accès anticipé. Les développeurs ne devraient pas tarder à le préciser, et nous ne manquerons pas de vous le relayer.
Vous pouvez également obtenir Avowed tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
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