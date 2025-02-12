Avowed accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 février 2025 à 15h25
Certaines personnes vont pouvoir jouer en avance à Avowed, le nouveau RPG d'Obsidian Entertainment. Si vous désirez en faire partie, sachez que nous vous expliquons comment profiter de son accès anticipé.
Avowed accès anticipé : Comment y jouer en avance ?
Avowed est attendu avec impatience par la communauté, notamment parce qu'il marque le grand retour d'Obsidian Entertainment dans le RPG en monde ouvert. Même s'il ne s'adresse pas à tous les joueurs, ce titre suscite un fort intérêt chez celles et ceux passionnés par les univers épiques et les récits immersifs dans un monde fantastique. C'est ainsi que nous retrouvons Avowed parmi les jeux les plus attendus de ce début d'année si chargé.

Quoi qu'il en soit, comme il est coutume de le faire depuis quelques années, Avowed va bénéficier d'un accès anticipé, permettant ainsi aux joueurs et aux joueuses de plonger dans son univers avec quelques jours d'avance. Voici donc comment profiter de l'accès anticipé d'Avowed si vous souhaitez y jouer en avance.

Comment jouer en avance à Avowed grâce à l'accès anticipé ?

Si vous souhaitez explorer Avowed avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé, c'est possible, mais sous certaines conditions.

En effet, pour bénéficier de l'accès anticipé d'Avowed et donc y jouer plusieurs jours en avance, il est impératif d'acheter certaines éditions bien spécifiques. Plus précisément, en précommandant l'édition Premium du jeu d'Obsidian Entertainment, vous pourrez profiter de l'accès anticipé d'Avowed. Rappelons, d'ailleurs, que cet accès anticipé permet de jouer à ce RPG en monde ouvert avec cinq jours d'avance, soit dès le 13 février 2025. 
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Évidemment, l'édition premium d'Avowed ne comporte pas seulement les cinq jours d'accès anticipé, mais comprend également d'autres bonus, listés dans le tableau ci-dessous :

Avantages Standard Premium
Avowed Oui Oui
Accès anticipé de 5 jours  Non Oui
Deux packs de skins Non Oui
Bande originale Non Oui
Accès aux illustrations numériques Non Oui

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Néanmoins nous ne savons pas encore à quelle heure va démarrer cet accès anticipé. Les développeurs ne devraient pas tarder à le préciser, et nous ne manquerons pas de vous le relayer.

Vous pouvez également obtenir Avowed tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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