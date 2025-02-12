Avowed accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Certaines personnes vont pouvoir jouer en avance à Avowed, le nouveau RPG d'Obsidian Entertainment. Si vous désirez en faire partie, sachez que nous vous expliquons comment profiter de son accès anticipé.

Comment jouer en avance à Avowed grâce à l'accès anticipé ?







Avantages Standard Premium Avowed Oui Oui Accès anticipé de 5 jours Non Oui Deux packs de skins Non Oui Bande originale Non Oui Accès aux illustrations numériques Non Oui

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est attendu avec impatience par la communauté, notamment parce qu'il marque le grand retour d'Obsidian Entertainment dans le RPG en monde ouvert. Même s'il ne s'adresse pas à tous les joueurs, ce titre suscite un fort intérêt chez celles et ceux passionnés par les univers épiques et les récits immersifs dans un monde fantastique. C'est ainsi que nous retrouvonsparmi les jeux les plus attendus de ce début d'année si chargé.Quoi qu'il en soit, comme il est coutume de le faire depuis quelques années,, permettant ainsi aux joueurs et aux joueuses de plonger dans son univers avec quelques jours d'avance. Voici doncSi vous souhaitez explorer, c'est possible, mais sous certaines conditions.En effet, pour, il est impératif d'acheter certaines éditions bien spécifiques. Plus précisément, en précommandant l'édition Premium du jeu d'Obsidian Entertainment, vous pourrez profiter de. Rappelons, d'ailleurs, que cetpermet de jouer à ce RPG en monde ouvert avec cinq jours d'avance, soit dès le 13 février 2025.Évidemment, l'édition premium d'ne comporte pas seulement les cinq jours d', mais comprend également d'autres bonus, listés dans le tableau ci-dessous :Néanmoins nous ne savons pas encore à quelle heure va démarrer cet accès anticipé. Les développeurs ne devraient pas tarder à le préciser, et nous ne manquerons pas de vous le relayer.Vous pouvez également obtenir Avowed tout en faisant des économies grâce à notre