Le prochain Assassin's Creed (Rift) arriverait début 2023, Infinity serait prévu pour 2024-25

La franchise Assassin's Creed est, au fil du temps, devenue une valeur sûre pour Ubisoft. Avec Valhalla , de nombreux records ont été battus, et le fait qu'un DLC majeur soit récemment sorti a encouragé d'autres joueurs à franchir le pas. Il y a quelques semaines, au début du mois de février, nous apprenions d'ailleurs qu'Ubisoft aurait fait le choix de convertir l'un des DLC en jeu unique , nommé pour le moment Rift. Si le studio n'a toujours pas confirmé ou infirmé ces dires, d'autres rumeurs sont venues compléter ces bribes d'informations., et non pas en cette fin d'année, selon Tom Henderson . Ce choix serait fait pour coïncider avec le. Bien évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes, d'autant que les plans peuvent, d'ici là, être chamboulés.Concernant les choses que nous savons officiellement,. Il ne sera toutefois pas free-to-play (ce n'est en tout cas pas prévu pour le moment) et a pour objectif de relier les jeux de la franchise, tout en apportant un aspect narratif important . Concernant Rift, qui n'est qu'un nom utilisé en interne pour le moment,Nous devrions en savoir un peu plus d'ici quelques mois, notamment pour Rift, si sa sortie est bel et bien prévue pour le début de l'année 2023.